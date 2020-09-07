桃園登革熱本土案例增至15例 中聖里19歲少年確診

桃園登革熱疫情未退，桃園市政府衛生局今天公布再確診1例本土登革熱案例，為居住在桃園區中聖里的19歲少年，累計至今桃園市已確診15例本土病例。

衛生局表示，該名19歲少年近期無國外旅遊史，8月29日出現發燒及肌肉痠痛症狀，8月31日因持續發燒至醫院就醫並住院治療，住院期間反覆發燒及出現紅疹，醫院通報疑似感染登革熱，經採集檢體送驗，於9月6日由衛生福利部疾病管制署研判確診。

衛生局說，該名個案生活單純，主要活動地點為住家及補習班，將針對個案住家50公尺完成病媒蚊密調、孳生源清除及周邊300公尺戶外施行化學防治作業。

由於桃園市今年已確診15例本土病例，衛生局呼籲，全體市民應落實環境整潔工作，每周需對住家內外環境全面「巡、倒、清、刷」，徹底清除孳生源。

衛生局也將加強孳生源巡查，如民眾未主動妥善管理、清除積水容器致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依桃園市政府109年8月3日公告的登革熱防疫措施，開罰3千元到1萬5千元罰鍰；如有拒絕、規避或妨礙防疫工作等情形者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。