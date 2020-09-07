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未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
YouTuber蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日，日前包下桃園機場捷運A2三重站打造蔡桃貴主題車站，卻因桃捷公司未向蔡阿嘎收取租金，今天桃園市議會質詢遭輪番砲轟。圖／桃園捷運公司提供
YouTuber蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日，日前包下桃園機場捷運A2三重站打造蔡桃貴主題車站，卻因桃捷公司未向蔡阿嘎收取租金，今天桃園市議會質詢遭輪番砲轟。圖／桃園捷運公司提供

YouTuber蔡阿嘎為慶祝兒子2歲生日，包下桃園機場捷運A2三重站打造蔡桃貴主題車站，桃園市議員輪番砲轟，質疑為何蔡阿嘎不用支付790萬的廣告牆面租金，難道往後名人都能比照辦理？對此桃捷公司董事長劉坤億回應，與蔡阿嘎是採互惠合作方案，經評估蔡阿嘎網路廣告效益大於租金，雙方才合作。

蔡桃貴主題車站貼滿蔡桃貴的寫真照片、大型立牌，還有充滿恐龍模型的桃貴專屬遊戲室等，展期將從7月18日展至明年2月28日，但卻引來兩極化評論，有民眾搭乘機捷專程去看蔡桃貴主題車站，但也有人認為太過頭感到反感。

市議員黃敬平指出，在桃捷A2三重站辦展7個月廣告牆面租金約市價790萬，桃捷公司因疫情影響今年虧損3億8500萬，竟還可以不收費，他表示，接獲新北市議員、北捷公司反映不解桃捷公司的作法，許多三重市民更是相當反感。

市議員牛煦庭整理出合作成績單，包括廣告短收700萬、運量一個月成長776人、票箱收入增加3萬，但公司形象遭噓爆，桃捷臉書該篇發文按讚數僅1800人，按怒人數反倒高達6千多，他直呼「划算嗎？」；市議員周玉琴形容此舉為「割地賠款」。

桃捷公司表示，A2三重站因鄰近新北大都會公園，為此打造親子車站主題，大頭佛娛樂有限公司今年4月主動聯繫桃捷公司，希望打造親子車站並結合每月節慶和公益活動，未收取觀展費用以回饋粉絲。

桃捷公司指出，截至9月1日，大頭佛娛樂有限公司已拍5支3至5分鐘的影片，蔡阿嘎夫妻社群網站貼文約40篇，廣告市價回饋超過1500萬，另外，A2親子主題車站策展時已規畫每月結合「節慶與公益」爲主題，並非僅以慶生為主題。

至於運量方面，桃捷公司表示，A2親子主題車站開展後，7月18日至9月6日平均日運量為2970人次，較疫情活動前每天平均運量2010人次成長約48%，以保守估計每人最低來回票價40元計算，已額外替桃捷公司帶來近2百萬票箱收入。

市議員黃敬平指出，在桃捷A2三重站辦展7個月廣告牆面租金約市價790萬，桃捷公司因疫情影響今年虧損3億8500萬，竟還可以不收費，令人匪夷所思。記者陳夢茹／翻攝
市議員黃敬平指出，在桃捷A2三重站辦展7個月廣告牆面租金約市價790萬，桃捷公司因疫情影響今年虧損3億8500萬，竟還可以不收費，令人匪夷所思。記者陳夢茹／翻攝
市議員牛煦庭點名，桃捷臉書該篇發文按讚數僅1800人，按怒人數反倒高達6千多，他直呼「划算嗎？」。記者陳夢茹／翻攝
市議員牛煦庭點名，桃捷臉書該篇發文按讚數僅1800人，按怒人數反倒高達6千多，他直呼「划算嗎？」。記者陳夢茹／翻攝
蔡桃貴主題車站貼滿蔡桃貴的寫真照片、大型立牌，還有充滿恐龍模型、玩具槍的桃貴專屬遊戲室等，展期將從7月18日展至明年2月28日，不過引來兩極化評論。圖／桃園捷運公司提供
蔡桃貴主題車站貼滿蔡桃貴的寫真照片、大型立牌，還有充滿恐龍模型、玩具槍的桃貴專屬遊戲室等，展期將從7月18日展至明年2月28日，不過引來兩極化評論。圖／桃園捷運公司提供
蔡桃貴主題車站貼滿蔡桃貴的寫真照片、大型立牌，還有充滿恐龍模型、玩具槍的桃貴專屬遊戲室等，展期將從7月18日展至明年2月28日，不過引來兩極化評論。圖／桃園捷運公司提供
蔡桃貴主題車站貼滿蔡桃貴的寫真照片、大型立牌，還有充滿恐龍模型、玩具槍的桃貴專屬遊戲室等，展期將從7月18日展至明年2月28日，不過引來兩極化評論。圖／桃園捷運公司提供

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