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全國稻米達人冠軍賽誓師出征 鄭文燦：奪冠獎金200萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右六）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，授旗各農會出師，為桃園再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右六）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，授旗各農會出師，為桃園再奪大獎。記者曾增勳／攝影

桃園市連續10年奪全國好米獎項，為參加今年台灣稻米達人冠軍賽，市長鄭文燦今天下午主持參賽農友出征誓師大會，為13區農會、農民授旗加油，鄭文燦說，桃園市一向是冠軍米常勝軍，桃園農民稻米栽培技術大幅領先，今年好米組、有機米組共派出15隊，市府祭出奪冠農友補助資材獎金200萬元、輔導農會可獲100萬元獎金，他有信心會得獎。

桃園市生產「好米」，從過去全國十大經典好米至現今台灣稻米達人冠軍賽選拔，桃園市農民年年入圍、更年年得獎，去年台灣稻米達人冠軍賽，觀音農友梁信琪獲好米組亞軍、楊梅農友葉時帖季軍，今年台灣稻米達人冠軍賽，全市上百名農友參加，選出11名農友參加台灣好米組、4名農友參加有機米組冠軍賽。

這項出征誓師大會結合2020第15屆台灣農業機械暨資材桃園展進行，鄭文燦頒獎好米組、有機米組獲獎農友，為13區農會理事長或總幹事授旗誓師，他並試用農機和宣布10月17日到19日將在桃園高鐵站廣場舉辦台灣農業機械暨資材桃園展，歡迎民眾參觀。

鄭文燦表示，桃園市稻米每年得獎，一向是冠軍米常勝軍，今年派出好米組、有機米組最強15隊參賽，他有信心今年參賽農友還會得獎，市府更祭出高額獎金，要求稻米產銷班生產稻米朝品牌化、優質化、技術化方向，讓桃園農業生產更具競爭力。

桃園市長鄭文燦（中）坐上農機秀一下，宣布2020第15屆台灣農業機械暨資材桃園展將在10月17日在桃園高鐵站前舉行。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）坐上農機秀一下，宣布2020第15屆台灣農業機械暨資材桃園展將在10月17日在桃園高鐵站前舉行。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左五）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，楊梅農民葉時帖去年奪季軍，鄭文燦頒獎期許楊梅農友今年再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左五）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，楊梅農民葉時帖去年奪季軍，鄭文燦頒獎期許楊梅農友今年再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會授旗各農會出師，圖為蘆竹農會理事長錢得勝（中）授旗揮旗出征，為桃園再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會授旗各農會出師，圖為蘆竹農會理事長錢得勝（中）授旗揮旗出征，為桃園再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左五）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，觀音農民梁信琪去年奪亞軍，鄭文燦頒獎期許觀音農友今年再奪大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左五）主持台灣稻米達人冠軍賽出征誓師大會，觀音農民梁信琪去年奪亞軍，鄭文燦頒獎期許觀音農友今年再奪大獎。記者曾增勳／攝影

稻米 鄭文燦 農民

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