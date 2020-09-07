全國稻米達人冠軍賽誓師出征 鄭文燦：奪冠獎金200萬

桃園市連續10年奪全國好米獎項，為參加今年台灣稻米達人冠軍賽，市長鄭文燦今天下午主持參賽農友出征誓師大會，為13區農會、農民授旗加油，鄭文燦說，桃園市一向是冠軍米常勝軍，桃園農民稻米栽培技術大幅領先，今年好米組、有機米組共派出15隊，市府祭出奪冠農友補助資材獎金200萬元、輔導農會可獲100萬元獎金，他有信心會得獎。

桃園市生產「好米」，從過去全國十大經典好米至現今台灣稻米達人冠軍賽選拔，桃園市農民年年入圍、更年年得獎，去年台灣稻米達人冠軍賽，觀音農友梁信琪獲好米組亞軍、楊梅農友葉時帖季軍，今年台灣稻米達人冠軍賽，全市上百名農友參加，選出11名農友參加台灣好米組、4名農友參加有機米組冠軍賽。

這項出征誓師大會結合2020第15屆台灣農業機械暨資材桃園展進行，鄭文燦頒獎好米組、有機米組獲獎農友，為13區農會理事長或總幹事授旗誓師，他並試用農機和宣布10月17日到19日將在桃園高鐵站廣場舉辦台灣農業機械暨資材桃園展，歡迎民眾參觀。