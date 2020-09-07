地震島大冒險在桃園 互動闖關遊戲深化防災常識

中央與地方聯手打造的「地震島大冒險」，今天在桃園市防災教育館展開，透過闖關遊戲等設計，搭配多媒體互動操作體驗，期望深化民眾的防災常識。

「地震島大冒險」由行政院科技會報、科技部及交通部指導，民生公共物聯網推動小組協同國家實驗研究院國家地震工程研究中心、中央氣象局、國家災害防救科技中心與桃園防災教育館聯手打造，透過闖關遊戲等設計，搭配多媒體互動操作體驗，深化民眾的防災常識。

科技部次長林敏聰致詞表示，去年是九二一地震20週年，政府思考地震不只是氣象局的防災工作，應該透過被稱為現代魔術的「科技」，讓每個人都能親近，很高興透過地震主題展覽的方式落實到地方，吸引更多民眾及小朋友共同參與。

林敏聰指出，讓民眾及時知道地震訊息對產業非常重要，及時了解就可提前進行預防措施，除了對人民的人身安全跟財產保護，民生公共物聯網推動的複合式地震速報系統還可進一步保障產業。民生公共物聯網透過科技在地方政府跟社會領域中共同參與，也在前瞻基礎建設中積極推動。

桃園市政府消防局表示，展期從9月起至12月5日，特展藉由設計全球各地古代7種傳說地震神獸遊戲關卡，以闖關及互動加深地震及避難常識，了解國震中心目前推廣的地震速報科技、中央氣象局各種地震監測設備，以及推廣防災教育館規劃配套的家庭防災卡和隨身緊急聯絡卡。