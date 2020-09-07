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推薦苗栗文旦 徐耀昌喊：文旦不是麻豆的專利

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌推薦苗栗文旦，認為品質不輸麻豆文旦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌推薦苗栗文旦，認為品質不輸麻豆文旦。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文旦柚面積約460公頃，12日在西湖鄉湖東社區多功能活動中心舉辦「柚見中秋」慶團圓及文旦果品評鑑，縣長徐耀昌等人今天代言，推薦品質不輸台南麻豆，邀請遊客持振興券或農遊券選購，安排深度旅遊，體驗農村樂趣。

徐耀昌、縣議員黃芳椿、西湖鄉農會理事長蕭駿逸、總幹事郭豐文等人，今天上午在西湖鄉水通伯柚子園推介苗栗柚子，徐耀昌說，苗栗柚農用心又專業，尤其有許多5、60年老欉，種出文旦皮薄多汁，甜度可達12至13度，風味口感俱佳，文旦絕對不是麻豆的專利！

農委會將西湖鄉文旦柚列為10大產區之一，年產量約500萬台斤，今年節氣搭配得好，品質尤佳，分配到1150張的柚香券（又稱文旦券），郭豐文宣布好康，指出消費者只要到與農會合作的超市，購買600元文旦，可依相關作業登錄後，獲取1張250元的柚香券，滿1000元送2張，用於選購各種農特產品。

徐耀昌等人進入果園採收文旦，品嘗百大青農運用文旦開發的三明治、餅乾和優格等產品，他們讚不絕口，邀請遊客參加12日的「柚見中秋」活動，規畫到全國最美公路「日落大道」等景點，品嘗客家美食、體驗在地文化，尤其選購價廉物美的文旦，保證不虛此行。

苗栗縣長徐耀昌推薦苗栗文旦，認為品質不輸麻豆文旦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌推薦苗栗文旦，認為品質不輸麻豆文旦。圖／苗栗縣政府提供

文旦 徐耀昌 中秋

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