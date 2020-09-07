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法會燒煙供塔濃煙惹怨言 通霄鎮長致歉願受罰
苗栗縣通霄鎮公所提供通霄海水浴場的場地，與中華身心靈能量協會合辦「中元齋天供佛祈福文化祭」，9月5日法會最後一天晚上燒煙供金剛寶塔，產生大量濃煙，至今灰燼餘煙裊裊，引來民眾抱怨汙染燻人，縣府環保局接獲檢舉，初步認定違反空氣汙染防治法，將通知行為人說明。
通霄鎮長陳漢志今天道歉，表示當初法會以安全性考量，選擇在海水浴場，及不影響電塔的地點，但沒有考慮到汙染及噪音等問題，鎮公所欠周詳，公所將致力善後，也願意受罰。
中元齋天供佛祈福文化祭連續舉辦15天，5日當天晚間通霄海水浴場焚燒煙供金剛寶塔，火勢相當猛烈，竄燒的濃煙，伴隨誦經聲音，造成附近居民困擾紛紛抱怨，也引起熱議，認為太誇張了，火煙大成這樣，也有認為是宗教信仰自由，環保局接到網路及電話各1件陳情，將通知行為人說明，依空汙法可罰1200元到10萬元。
陳漢志說，這場法會用意普渡萬靈，促進地方發展，鎮公所僅出場地，沒有分擔任何費用，活動結束也捐助38萬5000元，給全鎮國中、小學生每人200元鼓勵助學金。
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