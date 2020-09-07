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馬路當畫布 全台唯一封街塗鴉趴本周末新竹登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
全台唯一封街、讓孩子安全馬路塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」12、13日將於新竹市府廣場前熱鬧登場。圖／新竹市政府提供
全台唯一封街、讓孩子安全馬路塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」12、13日將於新竹市府廣場前熱鬧登場。圖／新竹市政府提供

全台唯一封街、讓孩子安全馬路塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」12、13日將於新竹市府廣場前熱鬧登場，市長林智堅說，活動從下午4點到晚上9點，孩童可坐在馬路上恣意畫畫，動手做武器將自己打扮成小奇兵，挑戰8個闖關遊戲，還可獨家體驗摘奇異果，只要填寫資料就可免費入場，歡迎爸媽帶孩子一起到中山路上塗鴉、闖關。

「把街道還給孩子，讓孩子放肆享受健康，封街玩創意！」林智堅說，去年市府與「還我特色公園行動聯盟」攜手舉辦「2019上街玩耍吧！」封街活動，讓孩子甩開電視、手機，與爸媽一起到戶外玩耍，吸引2千多名親子同樂。

城銷處長顏章聖指出，封街趴除讓孩子可以在中山路上畫畫，現場還有奇異王國城堡、8個闖關遊戲，孩子可用紙板做刀劍、盔甲，將自己打扮成奇異王國小奇兵，或用各種可愛的蔬果造型道具擊敗壞菌，認識蔬果對健康的重要性，闖關成功就可拿到好吃又健康的奇異果。

顏章聖說，繼2019年在台北、台南雙城舉辦「超有感封街趴」，讓孩子享受在街道上作畫的創意趴後，今年，長期關注健康飲食、兒童權益、教育問題的Zespri奇異果公司與市府攜手，擴大與Design for Change,Taiwan（DFC）、家樂福文教基金會及特公盟合作，在疫情期間提倡多吃蔬果、均衡營養，再次封街玩創意。

封街趴兩天活動只要填寫資料即可免費入場，顏章聖提醒民眾要配合防疫，全程配戴口罩，另活動期間上午10點至晚上10點中正路（世界街－中央路）與中山路（中正路－大同路）將實施封街管制，籲請用路人注意，想知道更多封街趴詳情請上網查詢：https://ppt.cc/faALrx。

全台唯一封街、讓孩子安全馬路塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」12、13日將於新竹市府廣場前熱鬧登場。圖／新竹市政府提供
全台唯一封街、讓孩子安全馬路塗鴉的大型親子活動「2020 Zespri放肆享受健康封街趴」12、13日將於新竹市府廣場前熱鬧登場。圖／新竹市政府提供

林智堅 親子

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