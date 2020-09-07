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中壢仁海宮中元水燈排遶境走復古風 人工拉線立排燈

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢仁海宮中原節水燈排遶境場面壯觀。圖／桃園市政府新聞處提供
中壢仁海宮中原節水燈排遶境場面壯觀。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市中壢仁海宮昨晚舉辦中元節水燈排遶境祈福活動，而且比較復古，以人工方式拉線將水燈排立起來，並找來牛車參與水燈排遊街，保留農業時代的濃濃人情味。市長鄭文燦也到場，祈求台灣順利通過疫情挑戰，也希望疫情之後的經濟振興也能讓各行各業平安賺大錢，人民生活都能恢復正常。

除了水燈排遶境祈福活動，昨晚也在銀河廣場發送今年慶讚中元的創意神豬紀念品。鄭文燦表示，神豬代表的是先民虔誠奉獻給神明的傳統文化，市府鼓勵民眾以環保神豬、創意神豬來取代以往慶讚中元的神豬，用更環保、更有創意的方式，將傳統文化傳承下去。

市議員彭俊豪、市府顧問黃傅淑香、副秘書長何明光、民政局主任秘書呂宜臻、中壢區長鄭詩鈿、仁海宮董事長李合鑑等人都出席活動。

水燈排走復古風，用人工拉線。圖／桃園市政府新聞處提供
水燈排走復古風，用人工拉線。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長祈求疫情快結束，經濟復甦。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長祈求疫情快結束，經濟復甦。圖／桃園市政府新聞處提供

遶境 疫情

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