竹東鎮殯葬廢水疑排入溪 楊文科：秉公處理

中央社 / 新竹縣7日電

新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者多，卻被爆料有殯葬業者疑將殯葬廢水直接排入頭前溪中。新竹縣長楊文科昨天深夜臉書發文表示，已會同竹東鎮公所等單位加強稽查，絕對秉公處理。

爆料民眾指出，在竹東沿河街涉違法營業的殯葬業者，在進行遺體整理時，直接使用自來水沖洗，而廢水未進行相關處理，直接沿排水系統流進頭前溪中，而下游正為供應新竹用水的取水口。

楊文科6日深夜在臉書發文聲明，竹東鎮的6家殯葬業者均為合法，但未依「殯葬管理條例」申請殯葬設施，縣府已於8月14日裁罰業者並限期3年改善，並會同竹東鎮公所要求6家業者不得於其設施內從事大體「洗穿化殮」行為。

楊文科指出，為了化解民眾疑慮，已責成新竹縣政府民政處會同竹東鎮公所加強稽核6家殯葬業者的服務項目，如有違反規定，依法重罰；此外，也要求環保局每天派員站崗，檢測6家業者的排水是否出現遭民眾質疑的化學物質。

楊文科表示，「假訊息」不僅會誤導民眾、造成社會上不必要之花費，散布「假訊息」亦可能觸法，呼籲民眾不應散布謠言、隨意言論恐嚇，甚至將民生健康議題政治化，造成民眾恐慌。

楊文科還提到，由於新竹縣沒有大型生命紀念園區，且目前合法的殯葬設施量體都過於狹小且不便，無法滿足鄉親需求，進而衍生出相關問題，因此他上任後積極「興建生命紀念園區」，目前正加速辦理中。

新竹 楊文科 假訊息

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