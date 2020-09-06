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阿姆坪划船、獨木舟體驗營 推廣安全水上休閒運動

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦認為桃園市水域條件好，可以多規畫水上運動基地。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦認為桃園市水域條件好，可以多規畫水上運動基地。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪，出席「運動i臺灣」—划船、獨木舟體驗營活動，指出現代的年輕人喜歡划船、獨木舟及立槳等新興水上活動，桃園有很好的地理條件，包括石門水庫、埤塘及整治完成的河川，非常適合舉辦各式水上休閒運動。

今天舉辦的划船、獨木舟體驗營在阿姆坪生態公園舉辦，共規畫4梯次划船及獨木舟水上體驗，每梯次約35名學員，體驗前先由專業教練進行水域安全宣導，讓參與的民眾能瞭解水域運動基礎知識，市民朋友也能更親近水域活動，安全享受水上運動的樂趣。鄭文燦也親自體驗西式划船及獨木舟等水上活動。

鄭文燦說，除了109年運動i臺灣計畫，市府也配合體育署前瞻基礎建設—營造休閒運動環境計畫，改善水域運動環境，打造專業競技運動選手的培訓基地。阿姆坪水上運動訓練基地興建工程已於8月18日動土，完工後將為水上運動提供更完善的訓練基地，也可舉辦專業競技運動賽事。

未來市府將選擇適當的埤塘公園規畫更多水上基地，為市民提供更完備的水上休閒環境。

體育局長莊佳佳表示，這次划船、獨木舟體驗營活動，是配合教育部體育署「109年運動i臺灣計畫」的活動之一，由市府主辦，桃園市體育會划船委員會承辦。今年全市運動i台灣計畫共有120個活動，中央核定補助共計2222萬元，市府自籌款700萬元，希望透過體驗營等各式活動，帶動全民運動的風氣，實現桃園運動城市的願景。

市議員李柏坊、林昭賢、青年局長顏蔚慈、大溪區長陳嘉聰等人都出席活動。

石門水庫阿姆平輕艇、獨木舟體驗活動受歡迎。圖／桃園市政府新聞處提供
石門水庫阿姆平輕艇、獨木舟體驗活動受歡迎。圖／桃園市政府新聞處提供

獨木舟 體育 鄭文燦

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