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長照好辛苦 苗栗向居服員及家屬致意

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院昨天舉辦「輪你坐坐看體驗」活動慶祝照顧服務員日，設計照服員體驗坐輪椅，將來會以被照顧者的角度，提供更大同理心服務。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院昨天舉辦「輪你坐坐看體驗」活動慶祝照顧服務員日，設計照服員體驗坐輪椅，將來會以被照顧者的角度，提供更大同理心服務。圖／衛生福利部苗栗醫院提供

苗栗縣長照需求1萬9000多人，照顧服務員、家庭照顧者都辛苦，衛生福利部苗栗醫院昨天辦理照顧服務員日「輪你坐坐看體驗」活動，中華民國家庭照顧者關懷總會、合作金庫人壽合作在苑裡鎮，舉辦首場「守護Plus 夢想更踏實」公益演唱會，向他們致意。

農曆9月9日重陽節，衛福部苗栗醫院因此訂定國曆9月9日照顧服務員日，昨天在醫院舉辦「輪你坐坐看體驗」活動提前慶祝，特別設計照服員體驗，坐輪椅上坡、彎繞、顛簸路面，及快速前進等關卡，他們都直呼方向及速度都難以控制，覺得很有不安全感，將來會以被照顧者的角度，提供更大同理心服務。

苗栗醫院院長李明輝指出，主計總處統計2018年健康平均餘命72.3歲，不健康平均存活年8.4年，表示長時間需要照顧，長照2.0提供照顧服務網，可以減緩家庭照顧者的負擔，照服員就是失能家庭的好幫手，苗栗醫院比照很多專門職業節日，推出照服日，提升大眾重視，更多的年輕人力投入。

「守護Plus 夢想更踏實」守護者樂團巡迴公益演唱會，今天下午4點在苑裡運動公園登場，場面熱鬧滾滾，苗栗縣政府長期照護管理中心指出，苗栗縣有長照需求者1萬9000多人，其中近四成是留在家庭，犠牲工作、經濟等方面，希望透過活動，呼籲支持家庭照顧者。

活動現場安排專業人員，教導如何善用政府補助的長照「4包錢」服務，包括「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「喘息服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」，以減少壓力，另外有家庭照顧者支持服務據點，協助如何減輕壓力，避免照顧離職，甚至悲劇的發生，洽詢專線「1966」。

衛福部苗栗醫院昨天舉辦「輪你坐坐看體驗」活動慶祝照顧服務員日，設計照服員體驗坐輪椅，將來會以被照顧者的角度，提供更大同理心服務。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院昨天舉辦「輪你坐坐看體驗」活動慶祝照顧服務員日，設計照服員體驗坐輪椅，將來會以被照顧者的角度，提供更大同理心服務。圖／衛生福利部苗栗醫院提供

長照 苗栗縣 演唱會

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