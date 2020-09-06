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賴清德出席竹縣義民祭 致詞全程講客語展誠意

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
副總統賴清德（中）到場參加，並全程以客家話致詞，展現十足誠意。記者陳斯穎／攝影
副總統賴清德（中）到場參加，並全程以客家話致詞，展現十足誠意。記者陳斯穎／攝影

義民節為北部客家族群重要節日，今年是義民廟創建第232周年，由新竹縣大隘祭典區輪值，5日豎燈篙揭開祭典序幕，今天在新埔褒忠義民廟舉行重頭戲之一「燃放水燈」，副總統賴清德也到場參加，並全程以客家話致詞，展現十足誠意。

賴清德致詞時，首先向新埔褒忠義民廟董事長林光華、新竹縣縣長楊文科、客委會主委楊長鎮及在場鄉親問好，「非常高興來到新竹新埔義民廟參加義民祭，代表總統恭祝鄉親平安順利賺大錢。」雖致詞只有短短幾句話且語速緩慢，但全程講客語，也獲得在場鄉親的讚賞聲。

縣長楊文科也以大隘聯庄榮譽總爐主身份出席，他表示，義民祭中非常重要的放水燈，是祭祀、祈福、解厄的典禮，義民祭是客庄12大節慶之一，透過放水燈方式來招孤魂上岸普度，是非常有意義的事，感謝副總統親自來參與。

林光華則表示，2017年賴清德就任行政院長後的第一個行程，就是到義民廟參加義民祭，代表國家向義民爺致敬，精神可佩，他也說，今天放水燈儀式是義民祭典中重要的一環，包含豎燈篙、立大士爺、放水燈等，招孤魂請吃飯，賴清德不僅親自參與，還送水燈至義民廟牌樓，「令人感動！」

縣府民政處也說明放水燈儀式流程，由法師在佛前奉告後，將原置放於大士爺腳下的「合境平安」及「風調雨順」牌居前開路，值年總爐主姜心源手執義民爺黑令旗及香支，祭典區調首與善信手持水燈帶民眾一同前往鳳山溪畔燃放水燈。

抵達水燈法會現場後，法師誦讀「燃放水燈牒文」後將其火化，並以雞、鴨血點劃「合境平安」及「風調雨順」紙牌，手持水燈的民眾便開始施放，邀請水路的好兄弟，上岸共享義民祭普渡。

義民節為北部客家族群重要節日，今年義民祭由新竹縣大隘祭典區輪值，今天在新埔褒忠義民廟舉行重頭戲之一「燃放水燈」。記者陳斯穎／攝影
義民節為北部客家族群重要節日，今年義民祭由新竹縣大隘祭典區輪值，今天在新埔褒忠義民廟舉行重頭戲之一「燃放水燈」。記者陳斯穎／攝影

放水燈 義民祭 賴清德

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