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前桃縣議員以父名創基金會 今辦講座鼓勵民眾面對挑戰

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
財團法人福島健康慈善基金會與臺灣正念發展協會在桃園合辦「正念理財」及「正念疼痛」專題演說，鼓勵民眾積極面對人生任何挑戰。圖／財團法人福島健康慈善基金會提供
財團法人福島健康慈善基金會與臺灣正念發展協會在桃園合辦「正念理財」及「正念疼痛」專題演說，鼓勵民眾積極面對人生任何挑戰。圖／財團法人福島健康慈善基金會提供

現代人不論在工作或生活，步調相當快速且緊張，加上日前疫情問題造成不少生活變化，財團法人福島健康慈善基金會與臺灣正念發展協會在桃園合辦「正念理財」及「正念疼痛」專題演說，鼓勵民眾積極面對人生任何挑戰。

前桃園縣議員、福島健康慈善基金會董事長林哲藝，其父親晚年罹患小細胞肺癌，林哲藝在照顧父親的過程中體認到有家人生病對一個家庭來說是多麼辛苦，便用父親名字成立基金會、推動長照，向更多需要長照的人伸出援手。

壓力往往在不自覺中逐漸累積，一不留神即影響身心靈健康甚鉅，林哲藝指出，有鑑於此今天特別請到兩位講師來宣導正念，「正念理財」由任職於法鼓山文理學院推廣教育中心正念課程，並擔任金融業高層的老師楊天立演講。

「正念疼痛」由曾在馬偕醫院擔任護理長、桃園聖保祿醫院擔任護理督導、恩主公醫院護理長的老師高碧月演講，臨床經驗豐富的她一直深覺正念的重要，退休後取得正念師資合格。

林哲藝表示，福島基金會期望能以真善美理念，共同創造台灣生活的美好願景，鼓勵大家用積極的態度和觀念迎接挑戰，此次舉辦正念課程活動是期望教導大家具備正念知識及應用方法，來面對人生種種的關卡和考驗。

福島 長照 疫情

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