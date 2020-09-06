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公館國中搶救老雪松 校方請大家為它加油打氣

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松因棲地泡水，造成根系潰爛。圖／公館國中提供
苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松因棲地泡水，造成根系潰爛。圖／公館國中提供

今年夏天炎熱，入秋後氣溫不降，又有幾場暴雨，苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松枝葉大片枯黃，師生及地方人士都不捨，教育處撥款30多萬元，校方等天氣較涼爽後，改善棲地排水等問題搶救雪松，並請大家為它集氣度過難關。

館中雪松姿態優美，佇立在台6線校門口，也是重要地標，最近因大片枝葉枯黃，湧進地方人士關心，校方因此在樹旁張貼公告說明，校長方麗萍說，雪松近年來不斷有狀況，採用多種治療法，都沒有改善，校方申請列入縣府受保護樹木，教育處也相當重視，今年初撥款30多萬元，希望延續雪松生命力。

方麗萍指出，樹醫師診斷沒有發現病蟲害，而是雪松位在校園坡面最低點，瞬間大雨使得棲地無法快速排水，以致根部浸泡潰爛，影響輸送水分及養分，今年初運用氣動鏟挖開土壤，清除腐敗的根系，6月再為雪松在枝葉間裝噴水霧系統消暑降溫，營造雪松原鄉高山雲霧繚繞環境。

但近來高溫加上幾場暴雨，雪松生長勢未見改善，枝葉明顯枯黃，校方會盡最大努力搶救，目前已設置監測井，降低棲地水位，以減少積水，天氣較涼爽後，再施工換土、排水系統，促進新根系生長，也請大家為雪松集氣加油。

館中校樹雪松，原生長在喜馬拉雅山脈山區，苗栗縣前縣長黃文發1951年左右日本旅遊，帶回約5歲大樹苗送給館中，樹下「姿美緣奇一雪松」碑文記載歷史，還有文人作詩「葉茂枝榮六十年，三台唯一雪松妍，館中至寶師生護，勁節堅心萬載延」稱頌，2016年獲福田樹木保育基金會「全國最美校樹」選拔優等的頭銜。

苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松枝葉大片枯黃，校方展開救樹。記者范榮達／攝影
苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松枝葉大片枯黃，校方展開救樹。記者范榮達／攝影
苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松枝葉大片枯黃，校方展開救樹。記者范榮達／攝影
苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松枝葉大片枯黃，校方展開救樹。記者范榮達／攝影

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