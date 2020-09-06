桃園八德違停亂象多惹民怨 交通局將設臨時拖吊保管場

桃園市八德地區近年發展迅速，吸引許多外來人口移入，不過有市民抱怨，道路違規亂象百出，卻不見交通局進行拖吊；對此交通局回應，八德、大溪區域沒有拖吊場是其一主因，目前已在八德規畫臨時拖吊保管場，希望能遏止違規亂象。

八德地區近期除了有綠線捷運正如火如荼建置中，八德重劃區內也陸續有許多建設，外來人口增加卻導致道路違規變多，讓市民相當困擾。

市民王小姐表示，八德有不少狹小道路，只要有人違規停車就會引發塞車，連最重要的介壽路上也是違停、並排停車等狀況百出，相當擾民，卻幾乎沒看到有拖吊處理，她認為「罰下去就會有人怕了」，既然違規狀況不得解，希望市府強力執法。

據資料顯示，今年1月至7月桃園區拖吊汽車1萬671台、機車1萬8481台；八德區拖吊汽車76台、機車19台；大溪區拖吊汽車10台。交通局說，拖吊數量懸殊並不是沒有違規狀況，而是沒有拖吊場執行困難。

交通局解釋，目前經常執行拖吊業務的地區為有設置拖吊場的桃園區和中壢區，由於其他地區沒有拖吊場，違停車車輛都先拖吊至桃園或中壢的拖吊保管場，員警及拖吊車出發值勤的路途遠，加上有時到場違規狀況早已排除，無法即時處理。

八德區現有個八德拖吊保管場，是警方執行為民服務案件等所用，暫放擋住民眾家中出入口的車輛，或查扣到有犯罪事項的車輛，和交通局委外廠商進行拖吊業務不同。