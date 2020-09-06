聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園八德違停亂象多惹民怨 交通局將設臨時拖吊保管場
桃園市八德地區近年發展迅速，吸引許多外來人口移入，不過有市民抱怨，道路違規亂象百出，卻不見交通局進行拖吊；對此交通局回應，八德、大溪區域沒有拖吊場是其一主因，目前已在八德規畫臨時拖吊保管場，希望能遏止違規亂象。
八德地區近期除了有綠線捷運正如火如荼建置中，八德重劃區內也陸續有許多建設，外來人口增加卻導致道路違規變多，讓市民相當困擾。
市民王小姐表示，八德有不少狹小道路，只要有人違規停車就會引發塞車，連最重要的介壽路上也是違停、並排停車等狀況百出，相當擾民，卻幾乎沒看到有拖吊處理，她認為「罰下去就會有人怕了」，既然違規狀況不得解，希望市府強力執法。
據資料顯示，今年1月至7月桃園區拖吊汽車1萬671台、機車1萬8481台；八德區拖吊汽車76台、機車19台；大溪區拖吊汽車10台。交通局說，拖吊數量懸殊並不是沒有違規狀況，而是沒有拖吊場執行困難。
交通局解釋，目前經常執行拖吊業務的地區為有設置拖吊場的桃園區和中壢區，由於其他地區沒有拖吊場，違停車車輛都先拖吊至桃園或中壢的拖吊保管場，員警及拖吊車出發值勤的路途遠，加上有時到場違規狀況早已排除，無法即時處理。
八德區現有個八德拖吊保管場，是警方執行為民服務案件等所用，暫放擋住民眾家中出入口的車輛，或查扣到有犯罪事項的車輛，和交通局委外廠商進行拖吊業務不同。
為縮短排除八德和大溪地區的道路違停時間，交通局表示，目前已規畫在停六停車場用地設置可停放50部汽車的臨時拖吊保管場，設置完成後將由八德警方配合執行拖吊業務，希望能即時處理違停，遏止道路交通亂象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言