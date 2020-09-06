跟著桃捷一起去旅行 第4波半日軌道迷之旅9月8日開放搶票

桃園捷運公司再度推出第4波全新企畫，辦理半日遊輕旅行活動「桃捷青埔機廠探索趣」，帶領民眾掀開捷運機廠的神秘面紗，9月8日早上9點開放報名，一人400元，共2梯次，每梯次限量30人。

桃捷公司表示，此次輕旅行活動將帶民眾深入桃捷公司總部，在進入基地之前，先到A17領航站參觀原住民主題車站，了解台灣原住民族藝術家作品的「原」汁「原」味。

隨後將進入廠區參觀難得一見的列車維修廠及捷運模型車，讓民眾了解機場捷運運維模式，更能試乘智慧化的無人自駕車，逛完廠區後前往位於領航站旁的橫山書法公園，該公園有著特色共融遊戲場，約兩層樓高的磨石子溜滑梯，水泥涵管遊戲隧道，能讓大小朋友玩得不亦樂乎。

跟著桃捷一起去旅行第4波活動，將在9月8日上午9點準時開放報名，共分2梯次，分別為9月29日和9月30日的A17站-軌道迷之旅，每梯次限量30人，一人400元，桃捷公司指出，探索捷運機廠的機會真的非常稀少，名額有限報名要快。