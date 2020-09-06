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快閃表演創意酬神 9月周末都城隍廟廣場秀特技鬥熱鬧

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
FOCA馬戲團本周起至20日，周末進駐在都城隍廟廣場表演。圖／新竹市政府提供
FOCA馬戲團本周起至20日，周末進駐在都城隍廟廣場表演。圖／新竹市政府提供

正值農曆七月，新竹市都城隍廟廣場正舉辦中元祭典。有信眾發現，今年中元祭除了八家將的藝陣等傳統民俗表演，在都城隍廟廣場口廣場還有台灣第一個巡迴世界的馬戲團「foca 福爾摩沙馬戲團」表演中、西融合雜技，宛如「另類酬神」活動，吸引許多親子檔來看表演、參加中元祭。

市長林智堅說，新竹都城隍廟廣場至今已有270餘年歷史，是全台灣位階最高的城隍爺，每年中元祭廟方或信眾找來歌仔戲、國樂北管等表演酬神，感謝城隍爺保佑。參與民眾不只看見傳統民俗活動，更可欣賞最傳統戲劇、國樂演出。

林智堅說，往年舉辦酬神表演地點都城隍廟廣場，今年整修落成後，市府9月每周末都找來「foca 福爾摩沙馬戲團」駐點表演，也是市府另類酬神獻禮，感謝城隍爺長期守護城市與市民。

民政處指出，「foca 福爾摩沙馬戲團」即日起起至20日在都城隍廟廣場舉辦24場快閃活動，連續3週六日在都城隍廟廣場，下午5點至8點每個整點都有15分鐘表演踩，包括高翹、扯鈴、雜耍。

另外，每周六、日上午10點至晚間8點，都城隍廟廣場廣場都實施假日行人徒步區，都城隍廟廣場周邊北門街自中山路至東門街、東門街自中山路至中央路，兩路段為行人徒步區，禁止車輛進出，警方將進行管制並持續宣導，提醒用路人於假日管制時段提早改道，並視情況開放部分區域供機車停放。

FOCA馬戲團本周起至20日，周末進駐在都城隍廟廣場表演。圖／新竹市政府提供
FOCA馬戲團本周起至20日，周末進駐在都城隍廟廣場表演。圖／新竹市政府提供

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