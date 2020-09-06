巧思設計打造月亮燈、論語水溝蓋 孔廟廣場再升級

新竹市孔廟廣場過去每到假日就聚集人潮，市府投入近2千萬進行改造，打造寬闊平整廣場，讓親子練習直排輪、年長者散步更安全；市長林智堅說，全新的孔廟廣場不僅強化友善步行環境，還融入設計美學，以月亮夜燈增添浪漫氛圍，兩側水溝蓋藏有孔廟圖像與論語，處處充滿驚喜，預計9月下旬重新開放。

林智堅近期前往視察孔廟廣場改善工程，目前工程進度已達9成，進入最後階段，他說，孔廟廣場是10月設計展亮點展區之一，10月1日將展出「世界最美教科書」，由策展人AGUA與策展團隊都市酵母規劃，歡迎民眾屆時前往體驗。

林智堅說，竹市孔廟是超過60年的歷史建築，廣場因為鄰近新竹公園與體育館，每到假日吸引親子聚集，可惜年久失修，鋪面不整增加運動風險，這次改造除打造寬闊鋪平整廣場、改善排水，增加兩側綠蔭，更融入設計美學，增添浪漫氛圍，成為約會、運動散步好去處。

林智堅說，他要求孔廟廣場改造時要延續大型硬鋪面場地，並新設花崗石鋪面，以承載舞台壓重，另考慮無障礙機能及人行休憩環境體驗，將原有的高低差路面順平，要讓娃娃車或輪椅方便移動。

城銷處表示，月亮夜燈整體規劃採兩側對稱，晚間點燈時就像25顆月亮同時照亮整個廣場；水溝蓋上更暗藏論語文句，見賢思齊、欲速則不達等孔子經典語錄，都以小篆體融入排水溝蓋設計，廣場前方有120公尺長的廣場步道，採用採用深灰與淺色的抿石子材質，有如書法筆墨，一路走向莊嚴孔廟。