快訊

日職／張奕第四場先發 生涯首戰樂天力拚第二勝

影／總統「真心換絕情！」陳昌輝手拿豬心反對美豬進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園花海悠遊路跑報名最後一周 運動贈品多報名要快

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝
桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝

桃園市政府體育局為提供假日運動舒壓，今年11月21日在蘆竹區坑口農田舉辦綠色生活悠遊節路跑活動，桃園市體育會馬拉松委員會總幹事蔡萬春今天上午表示，這項馬拉松路跑分6.5公里樂活組、3公里悠遊組2組，線上報名至15日截止，報名費400、300元，贈品有賽衣、毛巾迷彩背包及獎牌，報名截止前最後一週報名要快，歡迎有興趣路跑民眾參與跑出健康。

桃園市綠色生活悠遊節路跑活動由桃園市體育會馬拉松委員會承辦，今年11月21日星期六上午6時到11時，在蘆竹區坑口里誠聖宮（桃園市蘆竹區坑菓路663號）集合起跑，6.5公里樂活組從誠聖宮、坑菓路繞至油管路2段返回；3公里悠遊組從誠聖宮、坑菓路到海山路返回，當天早上7時20分集合，由於馬拉松路線行經坑口花海、農田，享受鄉間田野風光。

蔡萬春表示，這是一個很特別路跑活動，希望大家悠遊跑在花海、農田彩色賽道，路跑、散步皆可，適合全家大小一起參加，度過周末假期，其中6.5公里樂活組未滿10歲禁止報名，3公里悠遊組無年齡限制，2組報名者若未滿18歲者需檢附家長同意書，報名快要截止，也可使用三倍券，活動訊息參閱（https://baoming.irunner.com.tw/leisurerun2020

桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝
桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝
桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝
桃園市11月21日綠色生活悠遊節路跑，報名最後一週有興趣路跑大小報名要快，6.5K及3K兩組，附賽衣、毛巾、迷彩背包及獎牌贈品，享受田野路跑度周末。記者曾增勳／翻攝

延伸閱讀

柯文哲宣布10年自行車網計畫 30米以上道路規劃專用道

打狗亂歌團主唱嚴詠能驟逝…日前曾說：有注意自己身體 想要多唱久一點

桃園首次彩虹遊行 鄭文燦相挺

桃園去化廢棄床墊 4600萬買2部破碎機到位

相關新聞

徐瑜新當選竹縣議員補選 高喊：證明年輕人一樣有機會

新竹縣議會第19屆議員第4選舉區缺額補選開票結果，國民黨籍候選人徐瑜新以3578票勝過民進黨籍候選人黃源慶2768票，當...

巧思設計打造月亮燈、論語水溝蓋 孔廟廣場再升級

新竹市孔廟廣場過去每到假日就聚集人潮，市府投入近2千萬進行改造，打造寬闊平整廣場，讓親子練習直排輪、年長者散步更安全；市...

桃園花海悠遊路跑報名最後一周 運動贈品多報名要快

桃園市政府體育局為提供假日運動舒壓，今年11月21日在蘆竹區坑口農田舉辦綠色生活悠遊節路跑活動，桃園市體育會馬拉松委員會...

0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

環保署鼓勵回收廢乾電池，9月9日至9月22日推出「0.5公斤11元」回收限時加碼優惠，除車用大型電池外，民眾持一般日常使...

桃園公園公廁 全部建置求助鈴

桃園市強化性別友善環境，公有館舍與公園陸續闢設性別友善廁所，取消進入廁所的男女性別限制，市府過去檢討發現，全市公園有75...

桃園首次彩虹遊行 鄭文燦相挺

桃園市牛角藝文協會獲市府協助昨天舉辦彩虹遊行，近800人浩浩蕩蕩從市府前廣場出發往朝陽森林公園參與野餐與市集活動，市長鄭...

防松鼠觸電 台電開發防鼠網

松鼠雖可愛，卻成為跳電元凶？台電新竹區營業處統計去年碰觸架空配電線路造成線路故障共有107件，為防制「鼠害」，營造友善動...

竹縣觀光6號公車通車 串連竹東內灣

新竹縣觀光6號公車昨天通車，從竹東火車站經橫山大山背地區至內灣大橋，目前僅假日行駛，未來計畫平日也行駛，讓遊客不管平假日...

親水池反應佳 新開國小爭取長設

苗栗縣大湖鄉新開國小位於鯉魚潭水庫旁，學童卻欠缺學習泳技的場所，校方向體育署爭取舉辦3天的親水體驗營，由彰化師範大學等校...

竹科生活圈／拜科學園區所賜 竹南人口攀升

苗栗縣竹南科學園區開發完成近20年，帶動竹南、頭份兩地發展，人口持續攀升，頭份在2004年超越苗栗市成為全縣人口最多的市...

地方名人堂／裴嘉妮修女 服務障者逾半世紀

77歲義大利籍修女裴嘉妮55年前遠渡重洋，來到完全陌生的台灣投身醫療服務，努力學習各項護理專業與技能。半個多世紀的歲月都...

桃園去化廢棄床墊 4600萬買2部破碎機到位

桃園市的廢棄彈簧床墊長期堆置在桃園、中壢、大園與楊梅區的公有垃圾掩埋場，以往靠人力拆解，堆積如山的床墊今年已發生2起火警...

熱門新聞

金門中秋包船來了！搭1趟只要500元想搭動作要快

台南神秘國度哈赫納爾森林 百年大樟木令人震撼

罷免陳致中總部今天成立 發起人士有信心達到罷免投票

0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

龜山島變了 專家：地震致溫泉湧出 形成牛奶海

響應國民體育日 金門辦太武山登山超熱烈約2千人參與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。