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桃園花海悠遊路跑報名最後一周 運動贈品多報名要快
桃園市政府體育局為提供假日運動舒壓，今年11月21日在蘆竹區坑口農田舉辦綠色生活悠遊節路跑活動，桃園市體育會馬拉松委員會總幹事蔡萬春今天上午表示，這項馬拉松路跑分6.5公里樂活組、3公里悠遊組2組，線上報名至15日截止，報名費400、300元，贈品有賽衣、毛巾迷彩背包及獎牌，報名截止前最後一週報名要快，歡迎有興趣路跑民眾參與跑出健康。
桃園市綠色生活悠遊節路跑活動由桃園市體育會馬拉松委員會承辦，今年11月21日星期六上午6時到11時，在蘆竹區坑口里誠聖宮（桃園市蘆竹區坑菓路663號）集合起跑，6.5公里樂活組從誠聖宮、坑菓路繞至油管路2段返回；3公里悠遊組從誠聖宮、坑菓路到海山路返回，當天早上7時20分集合，由於馬拉松路線行經坑口花海、農田，享受鄉間田野風光。
蔡萬春表示，這是一個很特別路跑活動，希望大家悠遊跑在花海、農田彩色賽道，路跑、散步皆可，適合全家大小一起參加，度過周末假期，其中6.5公里樂活組未滿10歲禁止報名，3公里悠遊組無年齡限制，2組報名者若未滿18歲者需檢附家長同意書，報名快要截止，也可使用三倍券，活動訊息參閱（https://baoming.irunner.com.tw/leisurerun2020）
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