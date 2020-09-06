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0.5公斤11元 廢乾電池回收限時加碼優惠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
環保署鼓勵回收廢乾電池，9月9日至9月22日推出「0.5公斤11元」回收限時加碼優惠。記者范榮達／攝影
環保署鼓勵回收廢乾電池，9月9日至9月22日推出「0.5公斤11元」回收限時加碼優惠。記者范榮達／攝影

環保署鼓勵回收廢乾電池，9月9日至9月22日推出「0.5公斤11元」回收限時加碼優惠，除車用大型電池外，民眾持一般日常使用的廢乾電池0.5公斤，到統一超商及全家便利商店，除了菸酒、代收代售服務不能折抵外，其餘商品可以折抵11元，如果到家樂福企業旗下的量販店及超市，則直接兌換11元現金。

苗栗縣政府環保局局長陳華盛指出，廢乾電池有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，回收可回到產業製程循環再利用，但若任意棄置，造成資源浪費，甚至汙染環境，目前台灣每年約使用乾電池1萬1000公噸，回收約4000公噸，回收率4成左右。

「0.5公斤11元」回收限時加碼優惠，每半公斤為單位，以常用3號電池為例，約20至25顆，活動不需登記個人資料，民眾可放心將廢乾電池送去回收，隨手做環保、拿好康。

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