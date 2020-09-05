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桃園廢棄床墊堆成山 4600萬元破碎分選機到位助去化

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市有4處公有垃圾掩埋場堆置廢棄床墊，已堆成一座座床墊山，市府環保局獲補助斥資4600萬元添購2台巨大廢棄物破碎分選機，8月已到位，可望加速床墊去化。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供
桃園市有4處公有垃圾掩埋場堆置廢棄床墊，已堆成一座座床墊山，市府環保局獲補助斥資4600萬元添購2台巨大廢棄物破碎分選機，8月已到位，可望加速床墊去化。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供

廢棄床墊得靠人工費力拆解，桃園市有4處公有垃圾掩埋場堆置廢棄床墊，已堆成一座座床墊山，由於床墊易燃，今年就至少發生2起火警，讓居民擔心受怕，市府環保局獲補助斥資4600萬元添購2台巨大廢棄物破碎分選機，8月已到位，可望加速床墊去化。

桃園市現有8處公有掩埋場營運中，其中桃園、中壢、大園與楊梅掩埋場不進生活家戶垃圾，平時堆放民眾汰換的廢棄巨大家具、彈簧床墊，也作為掃街清出的塵土、溝泥或天災後處理的樹木枯枝暫置區，但家具與床墊屬易燃物品，不時傳出火警惹民怨。

市議員周玉琴表示，楊梅區垃圾衛生掩埋場7月底火警，燃燒面積達600平方公尺，場內的彈簧床墊回收區遭祝融，有鄉親感嘆「燒光光也好」，希望垃圾掩埋場趕緊關閉；無獨有偶，桃園區會稽垃圾衛生掩埋場也在今年1月竄出無名火，至少上萬張彈簧床墊被燒毀，大火濃煙怵目驚心，讓居民害怕，市議員蘇家明要求環保局落實管理。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，彈簧床墊過往仰賴人力拆解，一組4人作業，1天只能拆20床，費時又費工，由於民眾汰換床墊速度快，拆解速度跟不上，今年環保署補助3千多萬元加上地方自籌款，共斥資4600萬元採購2部巨大廢棄物破碎分選機。

將床墊丟入巨大廢棄物破碎分選機後，機台可將床墊連同彈簧破碎，另吸出碎鐵可在回收當廢鐵賣，其餘棉絮或布料或等則送入焚化廠焚化，由於機台可直接破碎、分選，節省不少處理人力，去化量能也大幅提升，一天可處理250到350張床墊。

羅文林說，目前全桃園待處理的床墊約三、四萬張，現交由巨大廢棄物破碎分選機搭配清潔隊員人力處理，2部機台8月初到位後，各放在桃園、中壢2處掩埋場，未來自各區收運來的床墊也將集中送往桃園、中壢2處破碎處理，以縮短床墊堆置時間。

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