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勞動部真心愛市集 百種超值優惠民眾開心購
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助庇護工場、創業鳯凰及多元培力商家行銷，今天在中壢銀河廣場舉辦「真心愛市集良品一起購」聯合促銷活動，吸引近千名民眾前往，現場買氣熱絡，桃竹苗分署秘書宋文水，也帶頭以實際行動衝買氣，呼籲桃竹苗各大企業廠商、機關團體一起響應支持！
活動由熱力舞蹈表演揭開序幕，現場近30攤商家，提供上百種優質良品，有地方農特產、手工餅乾、蛋糕輕食、有機蔬果、新住民私房菜、咖啡茶飲、工藝文創、服飾配件、生活用品、美體保養、設計玩具等，並搭配政府振興措施推出「早鳥購物有禮」、「消費滿額回饋送」、「幸福購好康商品拍賣」、「3倍券消費享優惠」等眾多購物好康，吸引許多民眾揪親朋好友前往選購。
因應中秋節送禮商機，庇護工場商家像是伊甸基金會、喜憨兒基金會、唐氏症基金會推出應景中秋糕餅禮盒，民眾試吃後紛紛比讚，覺得既能送禮又能做公益，非常有意義！創業鳯凰及多元培力商家也推出咖啡、花茶、手工皂及沐浴禮盒，精緻具特色的商品，非常吸睛、民眾詢問度相當高。
宋水文表示，促銷活動以中壢銀河廣場為首站，為了延續買氣，將於9月12日在新竹北大公園辦理聯合促銷活動，另規畫於桃園和新竹辦理3場企業展售活動，邀請桃竹苗上市櫃公司及百大企業共襄盛舉，希望民眾多購買產品，讓庇護工場、創業鳳凰及多元培力商家可以永續經營，達到協助弱勢就業者的目的。
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