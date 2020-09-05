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勞動部真心愛市集 百種超值優惠民眾開心購

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
勞動部真心愛市集，民眾開心採購。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部真心愛市集，民眾開心採購。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助庇護工場創業鳯凰及多元培力商家行銷，今天在中壢銀河廣場舉辦「真心愛市集良品一起購」聯合促銷活動，吸引近千名民眾前往，現場買氣熱絡，桃竹苗分署秘書宋文水，也帶頭以實際行動衝買氣，呼籲桃竹苗各大企業廠商、機關團體一起響應支持！　　

活動由熱力舞蹈表演揭開序幕，現場近30攤商家，提供上百種優質良品，有地方農特產、手工餅乾、蛋糕輕食、有機蔬果、新住民私房菜、咖啡茶飲、工藝文創、服飾配件、生活用品、美體保養、設計玩具等，並搭配政府振興措施推出「早鳥購物有禮」、「消費滿額回饋送」、「幸福購好康商品拍賣」、「3倍券消費享優惠」等眾多購物好康，吸引許多民眾揪親朋好友前往選購。　　

因應中秋節送禮商機，庇護工場商家像是伊甸基金會、喜憨兒基金會、唐氏症基金會推出應景中秋糕餅禮盒，民眾試吃後紛紛比讚，覺得既能送禮又能做公益，非常有意義！創業鳯凰及多元培力商家也推出咖啡、花茶、手工皂及沐浴禮盒，精緻具特色的商品，非常吸睛、民眾詢問度相當高。　　

宋水文表示，促銷活動以中壢銀河廣場為首站，為了延續買氣，將於9月12日在新竹北大公園辦理聯合促銷活動，另規畫於桃園和新竹辦理3場企業展售活動，邀請桃竹苗上市櫃公司及百大企業共襄盛舉，希望民眾多購買產品，讓庇護工場、創業鳳凰及多元培力商家可以永續經營，達到協助弱勢就業者的目的。

勞動部真心愛市集民眾開心採購。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部真心愛市集民眾開心採購。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

庇護工場 創業 中秋節

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