徐瑜新當選竹縣議員補選 高喊：證明年輕人一樣有機會

新竹縣議會第19屆議員第4選舉區缺額補選開票結果，國民黨籍候選人徐瑜新以3578票勝過民進黨籍候選人黃源慶2768票，當選新竹縣議員，晚間6點徐瑜新自行宣布當選，並向聚集在競選總部前的民眾感謝，同時高呼喊「投票結果，證明了年輕人一樣有機會！」

此次新竹縣議會第19屆議員選舉第4選舉區補選，是因元議員吳發仁於6月23日因病逝世，依地方制度法第81條第1項規定，其缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上時，均應補選。

開票結果依號次為，1號候選人徐瑜新得票數3587票、2號候選人李常棟得票數678票、3號候選人吳發勝得票數1291票、4號候選人陳玉蟾得票數366票、5號候選人彭兆銘得票數951票、6號候選人黃源慶得票數2768票；根據新竹縣選舉委員會統計，此次議員缺額補選投票率達42.05%。

徐瑜新在晚間6點自行宣布當選，新竹縣長楊文科也親自當面祝賀；徐瑜新在勝選感言中表示「感謝其他5位候選人們，不論選舉的過程如何，相信我們都有一致想為鄉親服務的決心，過去我們是對手，未來希望我們可以互相交流多多指教，一起為關西來努力。」