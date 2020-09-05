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中壢馬祖新村文創巢品牌月開幕 全新推出眷村包套遊程

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
馬祖新村文創巢品牌月今天揭幕，除親子體驗活動、常態性市集、街頭藝人表演，結合店家特色體驗活動、園區導覽，全新推出4條眷村包套遊程。圖／文化局提供
馬祖新村文創巢品牌月今天揭幕，除親子體驗活動、常態性市集、街頭藝人表演，結合店家特色體驗活動、園區導覽，全新推出4條眷村包套遊程。圖／文化局提供

桃園市中壢馬祖新村文創巢品牌月今天揭幕，延續園區「漫行舊時，文旅馬村」的核心理念，結合經營手工藝、故事屋、輕食飲品等園區店家，配合常態性街頭表演及市集活動，規畫為期1個月的馬村節慶，除親子體驗活動、常態性市集、街頭藝人表演，結合店家特色體驗活動、園區導覽，全新推出4條眷村包套遊程。

桃園市文化局2018年起連續3年於中壢馬祖新村眷村文創園區辦理「文創巢品牌月」，以「巢」結合眷村家的意象，並透過徵選新創品牌及職人進駐，鼓勵業者及藝術家投入，提供創業者築夢的家。

今年以「馬村日日」為題，特別與KKday旅遊網合作，限量推出「眷村文旅」包套活動，將親子、飲食與工藝等議題融入馬村日常，結合店家特色體驗活動、園區導覽，設計4條慢旅行程；另搭配園區街頭藝人戶外演出與有全台最美市集之稱的「馬村市集」，讓民眾一同至馬祖新村逛市集、看雜耍、品輕食。

限定的4條眷村慢旅行程分別為，「親旅馬村－木木故事屋」，透過沉浸式故事屋與立體書或木工藝diy，培養美學創造力；「手感馬村－職人的溫度」，親臨文化現場，感受花藝品及木製品的手作溫度；「啜茗馬村－共飲茶時光」，由咖啡與茶職人引領，細細體驗沖泡過程並品嘗滋味；「南洋馬村－淺嚐菲律賓」，藉多元飲食及東南亞文化議題，體驗文化交流。

詳情請至「馬祖新村眷村文創園區」臉書粉絲專頁查詢。

眷村 文創 馬祖

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