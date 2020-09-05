影／松鼠成跳電元凶？台電新竹區處用這招防鼠害

松鼠雖可愛，卻成為跳電元凶？台電新竹區營業處統計去年碰觸高壓纜線造成線路故障共有107件，為防制「鼠害」，營造友善動物環境，自行研發利用支線成型夾條開發防鼠網，防止松鼠攀爬碰觸線路，今年鼠害明顯降低，保護動物也保護線路，已推廣至南投等縣市。

台電指出，新竹地區包括竹科、清大周邊及香山等地區松鼠多，常容易發生松鼠攀爬碰觸高壓供電設備，造成松鼠感電死亡及饋線瞬間跳電、停電的事故，影響供電品質，去年共發生107起，包括新竹縣寶山、橫山、五峰、新埔、關西及湖口等地區都曾因松鼠碰觸造成停電。

為防制松鼠引起的供電線路故障，台電除了清除線路周邊樹枝及在線路設圓形塑膠防鼠盤，防止松鼠攀爬，但防鼠盤易因強風吹襲等因素移位失去效果，新竹區營業處利用支線成型夾條研發防鼠害裝置，將支線成型夾條固定好後，尾端散開，取短截遮蔽銅線做成防鼠網。

台電指出，防鼠網成本低廉效果好，去年1至7月松鼠害事故67件，台電在松鼠出沒及發生過松鼠害事故的線路加裝93處防鼠網，今年1至7月已減至38件，保護松鼠的生存權，避免因攀爬碰觸供電設備而死亡，也防止線路受危害，維護良好供電品質。

新竹區營業處將這項防制松鼠害的秘密武器在圍牆上裝置呈現，讓學生經過可以了解台電為何在線路裝置防鼠網，主要是為防止松鼠碰觸到線路，預防發生線路故障，台電指出，目前南投、雙北等縣市也效法此方式防制鼠害。