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新竹縣觀光6號公車通車 橫山大山背不再遙不可及

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府5日上午在橫山民俗文物館，舉行觀光6號市區公車路線通車儀式。圖／縣府提供
新竹縣府5日上午在橫山民俗文物館，舉行觀光6號市區公車路線通車儀式。圖／縣府提供

新竹縣橫山鄉大山背地區唯一的公車路線，今天終於正式宣布通車，雖目前公車路線僅在假日行駛，但未來將研擬推行至平日時間，讓民眾不管平假日都能上山遊玩，同時也串連竹東及內灣兩地的觀光資源。

新竹縣政府今天上午9時許正式宣布新竹縣觀光6號公車通車，路線訖自竹東車站，途經橫山大山背地區，終點位在內灣大橋，但公車路線規畫考量並非以通勤，而是為引導觀光人潮而設計。

縣長楊文科表示，現階段先在例假日及國定假日營運，未來將視運量、各界需求及建議，再就班次及時間進行滾動式檢討，地方各界寄望觀光條公車路線能夠帶動大山背的觀光發展。

楊文科還盛讚，大山背有茶亭古道、大崎棟古道、騎龍古道等多條自然生態豐富的景觀步道，每逢假日都吸引民眾健行遊玩，還有大山背人文山態館、終年水量不竭的豐鄉瀑布及縣定古蹟「樂善堂」等多處熱門景點。

其中樂善堂的夜景更可媲美日本北海道函館，白天遼闊的視野，還可遠眺新竹縣市及桃園市，日夜都吸引攝影愛好者取景，廟內供奉的三寶佛以及十八羅漢造型樸實，是少見帶有客家味的佛像。

縣府交旅處指出，觀光6號從5日起通車營運，假日行駛往返共4班次，行經竹東火車站、榮民醫院、樂善堂、大山背人文生態館、豐鄉瀑布等站，最後行駛至內灣大橋。從竹東火車站發車時刻為9：00及15：00，返程從內灣大橋站發車時刻為10：00及16：00，每一段票15元，從竹東火車站到內灣大橋單趟只要30元，車上也可用電子票證刷卡。

內灣 公車 新竹

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