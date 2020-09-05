影／桃園首次彩虹遊行 鄭文燦戴彩虹口罩相挺

桃園是六都中從未舉辦過彩虹遊行的城市，桃園市牛角藝文協會在市府協助下，今天下午舉行桃園首次彩虹遊行，也是今年台灣首場，近800人隊伍浩浩蕩蕩從市府前廣場出發往朝陽森林公園，市長鄭文燦站上前導車支持，還戴上同志朋友送上的彩虹口罩相挺，他說，所有真愛都該被理解、祝福與接納，多元共融是台灣該走的路。

桃園彩虹野餐日今年邁向第7屆，由在地市民自發籌組的志工團隊舉辦，今年在對外募資與市府協助下，首度結合彩虹遊行擴大辦野餐市集，今天中午雙主場同步登場，遊行隊伍從市府前廣場出發，沿途走4.4公里前往朝陽森林公園，參與野餐與市集活動。

桃園彩虹野餐日公關部人員鄒尚恆、莊芷柔說，桃園首度舉辦彩虹遊行，雖然規模不大，但市民、團體響應超乎預期，首度於募資平台募資就破150%目標，遊行活動也獲得市府青年局大力協助、居中協調，遊行隊伍路線也感謝交通局、警察局協助安排。

彩虹遊行今天下午1點半出發，不到12點就陸續有性別友善團體、來自各地的民眾抵達市府前廣場，過去即支持同性婚姻議題的市長鄭文燦也在下午1點現身，他說，尊重差異、多元共融與性別友善是台灣應該走的路，去年同婚專法通過後，全台登記約4千多對，桃園約占十分之一約有四百多對，市府會持續支持，讓性別議題再往前邁進。

「友善城市、一起成家」、「愛的定義、我來決定！」鄭文燦也站上前導車，跟著現場參與遊行者高呼主題口號，現場同志朋友也熱情回應，還有人要市長「選總統！」

桃園彩虹遊行下午1點半出發，沿著復興路、中正路、成功路轉三民路，最後抵達野餐市集活動地點朝陽森林公園，現場安排舞台表演、熱舞派對、野餐布置比賽、性別繪本說故事與多攤市集，現場也販售彩虹紀念品有丹寧圍裙、對筷、飯匙、明信片等。