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林智堅臉書發20年老照片 回憶小伙子變大叔過程

中央社 / 新竹市5日電

新竹市長林智堅在臉書發出1張20年前老照片，並分享20年來進入公共事務領域的過程，他說，為實現政治理想投入選舉，感謝市民給他機會擔任議員、2任市長，留在家鄉服務。

林智堅昨天深夜在個人臉書（Facebook）以「認識我的人都知道，我是個念舊的人，對於特別的日子也會印象深刻。」為題，附上照片發文表示，2000年9月4日早上9時，他到立委柯建銘的服務處報到。

他回憶，報到當天，照片裡其中的一名「學姊」，給了他職場新鮮人第一個指令：「以後早上都要看報紙、剪報、黏貼，傳真到台北辦公室，其他的事就再說吧。」也就是這個再說，引著當時對政治一竅不通的他，慢慢進入這行。

林智堅說，在擔任助理前，因家中經濟狀況，他曾在工研院工作，也曾在大賣場賣過3C產品，擔任過3天臨演，與同年齡的年輕人一樣，對於未來有期待，但也很茫然。

林智堅指出，擔任助理期間，他曾被柯建銘問「對政治有興趣嗎？」，當時的他直覺回答「沒有。」

林智堅表示，9年的助理生涯，其實也當過「逃兵」，他曾離開新竹到台北工作，一個人住在天母，但一個人很孤獨，午夜夢迴時，總會想起擔任助理時，那種可以遇到許多特別人、事、物，可以幫大家解決問題的成就感，彷彿不是在後來這份工作中可以獲得的。

林智堅說，後來他終究還是回到公共事務領域，當時的他已不再迷惘，也知道如果要實踐在政治上的理想，一定要經歷選舉的洗禮；就這樣，他選上新竹市議員，後來也擔任2任市長，由衷感謝一路願意給他這麼多機會的大家。

林智堅表示，昨天一早到辦公室開晨會，發現他在手機標記了「20年」，從當年25歲的年輕小伙子，到現在的中年大叔，並留在家鄉繼續奮鬥。

林智堅 新竹

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