竹市我是勇敢小義消活動 小義消體驗火災及地震應變

新竹市義消總隊、消防局今天在消防教育訓練基地舉辦我是勇敢小義消活動，30名小朋友體驗火災及地震應變，也化身小小消防人員，模擬火災現場如何撲滅火源，並建立戲水安全等消防常識，通過勇氣、信心、智謀、仁愛及嚴謹等5關考驗，寓教於樂把消防常識帶回家，讓城市安全觀念從小扎根。

新竹市義消總隊長鄭宏輝說，城市安全需要市民投入與重視，也依賴辛苦的消防、義消共同守護，安排勇敢小義消活動，情境設計多元，也有教育意義，讓小朋友能在互動中理解消防、義消的勤務工作，學習消防知識。

小朋友穿著迷你消防衣，由消防、義消人員帶領體驗消防生活並學習防災常識，小朋友拿起瞄子瞄準目標射水，用滅火器操作滅火方法，搭上雲梯車營救受困民眾，還教育小朋友發現火災要大聲呼救及打119報案。