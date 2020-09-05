虐童案頻傳！400位親子齊聚 家扶中心內壢宣導防災護童

台灣虐童案層出不窮，根據衛福部統計，2019年全台家內兒童及少年保護案件中共54195名兒少遭虐，兒少受虐年齡層以12至未滿15歲最多。桃園家扶中心與桃園市消防局第二大隊內壢分隊，今天邀請400位親子齊聚家樂福內壢店，參與社區宣導活動，建立社區安全網絡，期許每個孩子都成為保護自己的小英雄。

桃園家扶中心表示，今年台灣發生多起兒虐案件，探究背後主因多為照顧者情緒失控或缺乏親職教育，鄰里關係不佳、生活圈狹隘所致不幸兒少案例，桃園家扶中心接受政府委託，持續協助訪視桃園市內因疏忽照顧或受虐的兒少約230戶、281名，然在服務案件中，有半數家庭因缺乏親職知識與正確教養觀念而動手傷害孩子需要各界齊力關懷。

這次活動內容有趣味親子闖關活動設計，關卡融入消防安全知識、兒童自我保護、及發生危險時的通報電話、兒童保護受虐類型的辨識、防火與防溺等遊戲，讓親子互動闖關的過程，增進彼此情感，兒少也能確切學習到兒保宣導知識、及各項自我保護。

家扶中心主任張伏杉表示，現今社會議題複雜多元始終存在於你我之間，牽動每一個人、每一個社會發展，為不讓孩子的未來因受虐議題下折翼，在此呼籲民眾一起響應防災、護童 零兒虐；第二大隊長陳文忠說，期待透過消防、兒保社區擴大宣導的進行，喚起及加深一般民眾對兒少保護及防災、防火的關注與認同。