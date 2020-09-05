苗栗監理站8至10日辦理普通重機號牌網路競標

苗栗監理站9月8日至10日將辦理普通重型機車號牌NFZ-0001到 NFZ-9999的第1、2級號牌第2次公開競標作業，總計有32個號牌，網路公開競標網址https://www.mvdis.gov.tw，監理站歡迎民眾多加利用。

這次競標牌照號碼依級別與底價金額區分，第1級為牌照號碼4個數字全數相同者，包括1111、2222、3333共3個，底價3000元；第2級為號牌號碼2對數字相同（後兩位號碼較前兩位號碼大者），包括1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899共27個，另外順位者5678、6789共2個，底價都是2000元。

苗栗監理站表示，普通重型機車號牌NFZ-0001到 NFZ-9999的第1、2級號牌第1次公開競標作業在8月初已進行，包括8888等熱門號牌競標都有上萬元身價，這次辦理第2次網路公開競標作業，有興趣民眾請把握機會。