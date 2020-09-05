竹東殯葬廢水疑排入頭前溪 縣府：已協助查處

新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者多，卻被爆料有違法營業的殯葬業者，疑將殯葬廢水直接排入頭前溪中。對此，新竹縣政府表示，環保局已協助查處，若有違法事項按規定辦理。

爆料民眾指出，在竹東沿河街涉違法營業的殯葬業者，約有6家，而日前縣府成立竹東鎮生命禮儀館，輔導業者進駐，卻有業者未能配合，持續在沿河街違法占用國有地並營業。

民眾說，因殯葬業者在進行大體整理時，直接使用自來水沖洗，而廢水未進行相關廢水處理，直接沿排水系統，流向頭前溪中，而下游正為供應新竹用水的取水口，這「洗屍水」可能被民眾喝下肚。

新竹縣政府表示，針對這6家業者，均為登記有案的合法殯葬禮儀服務業，但業者使用的殯葬設施，未經申請核准設置，屬未合法殯葬設施，因此，縣府已分別裁罰業者，處以新台幣30萬至40萬元罰鍰並限期3年改善。

縣府指出，在涉及環保法規部分，環保局已協助查處，若有違法事項按規定辦理。

縣府表示，為輔導殯葬服務業者合法化，縣府將辦理教育訓練，並委由專家學者，輔導業者撰寫及提送興辦事業計畫，並以3年限期改善，每年設檢核點並辦理查核，協助業者合法化。

縣府指出，新竹縣去年成立首座公立殯儀館「竹東鎮生命禮儀館」，將輔導業者改善，進而使用竹東鎮合法殯儀館設施。

至於，業者疑侵占國有地部分，縣府指出，仍在釐清當中，目前在違建部分會盡快檢討、要求業者改善。