影／螢光點點如藍眼淚！桃林鐵路路廊打造蓄光石步道超吸睛

桃園市政府捷運工程局2年前開始分4標活化台鐵林口線桃林鐵路路廊，位於中段的成功路至大坑路段今晚完工啟用，象徵全長10.3公里路廊終於全線暢通，其中在桃園區民光東路與三元街段與中央大學合作鋪設的「蓄光石星光步道」成為路廊最大亮點，鋪面蓄光石白天吸收光能，晚上散發點點螢光，宛如置身浪漫銀河，更添休憩趣味。

蓄光石星光步道長110公尺、寬3.5公尺，由於周邊住宅大樓林立，近日已吸引不少居民來打卡，許多人看了眼睛一亮，直呼來這散步、運動好浪漫，還有人盛讚美景像極了陸地版的「藍眼淚」，今晚竣工典禮後，市府還辦音樂會，邀民眾乘著晚風聽歌。

市府捷工局指出，成功路至大坑路段位於桃林鐵路路廊中段，全長約5.3公里，工程總經費2億1860萬元，獲前瞻補助8100萬元，在盡可能保留鐵軌意象前提下，沿線規畫人行道、自行車道及景觀植栽，並依各路段屬性環境不同，採用木棧道、混凝土壓紋步道及瀝青混凝土鋪面等方式施工，沿線配置四季盛開的不同花種植栽與休憩座椅。

民光東路與三元街段的路廊還打造一條蓄光石星光步道，參與試驗的中央大學土木工程系教授陳世晃說，為讓蓄光石在不同天候環境下都能蓄足光源，鋪面側邊加裝紫外線燈補足光源，另在鋪面上加了壓克力塗層，防止蓄光石剝落也增加地面的防滑性。