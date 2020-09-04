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影／螢光點點如藍眼淚！桃林鐵路路廊打造蓄光石步道超吸睛
桃園市政府捷運工程局2年前開始分4標活化台鐵林口線桃林鐵路路廊，位於中段的成功路至大坑路段今晚完工啟用，象徵全長10.3公里路廊終於全線暢通，其中在桃園區民光東路與三元街段與中央大學合作鋪設的「蓄光石星光步道」成為路廊最大亮點，鋪面蓄光石白天吸收光能，晚上散發點點螢光，宛如置身浪漫銀河，更添休憩趣味。
蓄光石星光步道長110公尺、寬3.5公尺，由於周邊住宅大樓林立，近日已吸引不少居民來打卡，許多人看了眼睛一亮，直呼來這散步、運動好浪漫，還有人盛讚美景像極了陸地版的「藍眼淚」，今晚竣工典禮後，市府還辦音樂會，邀民眾乘著晚風聽歌。
市府捷工局指出，成功路至大坑路段位於桃林鐵路路廊中段，全長約5.3公里，工程總經費2億1860萬元，獲前瞻補助8100萬元，在盡可能保留鐵軌意象前提下，沿線規畫人行道、自行車道及景觀植栽，並依各路段屬性環境不同，採用木棧道、混凝土壓紋步道及瀝青混凝土鋪面等方式施工，沿線配置四季盛開的不同花種植栽與休憩座椅。
民光東路與三元街段的路廊還打造一條蓄光石星光步道，參與試驗的中央大學土木工程系教授陳世晃說，為讓蓄光石在不同天候環境下都能蓄足光源，鋪面側邊加裝紫外線燈補足光源，另在鋪面上加了壓克力塗層，防止蓄光石剝落也增加地面的防滑性。
市長鄭文燦、內政部常務次長邱昌嶽、捷工局長陳文德等人出席竣工典禮。陳說，台鐵林口線早年為運煤用途，2005年轉型為免費客運列車，但上路3年停駛，桃園升格後，市府與台鐵局協調活化桃林鐵路廊帶，沿線串連住宅、學校、公園、商圈，並連結南崁溪自行車道、虎頭山風景區、羊稠坑與五酒桶山等景點，可騎鐵馬暢遊並飽覽沿途自然文史風貌。
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