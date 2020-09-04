影／西湖文旦進入採收期 縣長學習當「一日柚農」
苗栗縣各地栽培的文旦柚已開始進入採收期，縣長徐耀昌上午專程到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆學習充當「一日柚農」，藉此行銷縣內優質文旦及青年創業成果，西湖鄉農會今天也安排2場次的採柚體驗活動，帶領西湖國中學生認識家鄉珍貴的農特產；農會強調今年因為有閏月，文旦生長期充足，品質尤其好，歡迎各地消費者採購。
西湖是苗栗縣文旦柚栽培面積最廣、歷史最久的地區，鄉內許多文旦柚已是50年的「老欉」，品質優異，且早已打出品牌知名度；西湖水通伯柚子農莊目前由第3代的吳昌隆經營，他退伍後為傳承阿公對柚子的精神與熱情，回西湖老家跟阿公吳水通學種柚子，從原來的汽修廠技師變身為戴斗笠的農夫。
吳昌隆到柚子園拔草、除枯枝，還將家裡傳統的柚園以阿公名字建立「西湖水通伯」品牌，除延續阿公栽種文旦柚的好品質，他並運用創新思維，從網路行銷、包裝、建立分級制度到參加國家產銷履歷認證，不但改變包裝與行銷方式，並致力於開發新產品，為家鄉50年老欉文旦提升新價值，也讓他獲選2016年農委會「第3屆百大青農」。
徐耀昌上午由勞工及青年發展處長彭德俊陪同到水通伯農莊當「一日柚農」，學習採文旦柚、剝柚皮並透過直播行銷縣內的優質文旦。徐耀昌指出，苗栗是農業大縣，縣府為解決人口老化與外移問題，近年積極推動許多青年政策，要成為苗栗青年最強力的後盾，例如將苗栗城市規劃館轉型為青創總指揮部、打造苗栗專屬青年品牌「菁市集」，並辦理青年好物遴選活動協助青年品牌曝光、行銷自產農業好物及文創手作產品等，努力打造友善從農環境，盼年輕人能回鄉成長茁壯，並全力生產最優質產品。
西湖文旦已開始採收，農會今天上午、下午各辦1場「西湖採柚悠遊趣」活動，帶領西湖國中全體學生透過採摘文旦柚認識家鄉這項優質農產。西湖農會總幹事郭豐文指出，今年雨水少、氣候穩定，且因閏月，鄉內文旦有充足的生長期，即使剛採的文旦，不用存放就有很高的糖度，風味品質都非常優異，農會供銷部已開始接受消費者訂購，價格維持去年每箱10台斤500元或600元。
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