影／西湖文旦進入採收期 縣長學習當「一日柚農」

苗栗縣各地栽培的文旦柚已開始進入採收期，縣長徐耀昌上午專程到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆學習充當「一日柚農」，藉此行銷縣內優質文旦及青年創業成果，西湖鄉農會今天也安排2場次的採柚體驗活動，帶領西湖國中學生認識家鄉珍貴的農特產；農會強調今年因為有閏月，文旦生長期充足，品質尤其好，歡迎各地消費者採購。

西湖是苗栗縣文旦柚栽培面積最廣、歷史最久的地區，鄉內許多文旦柚已是50年的「老欉」，品質優異，且早已打出品牌知名度；西湖水通伯柚子農莊目前由第3代的吳昌隆經營，他退伍後為傳承阿公對柚子的精神與熱情，回西湖老家跟阿公吳水通學種柚子，從原來的汽修廠技師變身為戴斗笠的農夫。

吳昌隆到柚子園拔草、除枯枝，還將家裡傳統的柚園以阿公名字建立「西湖水通伯」品牌，除延續阿公栽種文旦柚的好品質，他並運用創新思維，從網路行銷、包裝、建立分級制度到參加國家產銷履歷認證，不但改變包裝與行銷方式，並致力於開發新產品，為家鄉50年老欉文旦提升新價值，也讓他獲選2016年農委會「第3屆百大青農」。

徐耀昌上午由勞工及青年發展處長彭德俊陪同到水通伯農莊當「一日柚農」，學習採文旦柚、剝柚皮並透過直播行銷縣內的優質文旦。徐耀昌指出，苗栗是農業大縣，縣府為解決人口老化與外移問題，近年積極推動許多青年政策，要成為苗栗青年最強力的後盾，例如將苗栗城市規劃館轉型為青創總指揮部、打造苗栗專屬青年品牌「菁市集」，並辦理青年好物遴選活動協助青年品牌曝光、行銷自產農業好物及文創手作產品等，努力打造友善從農環境，盼年輕人能回鄉成長茁壯，並全力生產最優質產品。

西湖文旦已開始採收，農會今天上午、下午各辦1場「西湖採柚悠遊趣」活動，帶領西湖國中全體學生透過採摘文旦柚認識家鄉這項優質農產。西湖農會總幹事郭豐文指出，今年雨水少、氣候穩定，且因閏月，鄉內文旦有充足的生長期，即使剛採的文旦，不用存放就有很高的糖度，風味品質都非常優異，農會供銷部已開始接受消費者訂購，價格維持去年每箱10台斤500元或600元。 西湖鄉農會今天上、下午各辦1場「西湖採柚悠遊趣」活動，農會總幹事郭豐文帶領西湖國中全體學生透過採摘文旦柚認識家鄉這項優質農產。圖／西湖鄉農會提供 苗栗縣長徐耀昌(右)上午到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆學習充當「一日柚農」，也藉此行銷縣內優質文旦及青年返鄉創業成果。記者胡蓬生／攝影 西湖鄉農會今天上、下午各辦1場「西湖採柚悠遊趣」活動，帶領西湖國中全體學生透過採摘文旦柚認識家鄉這項優質農產。圖／西湖鄉農會提供 苗栗縣長徐耀昌(右二)上午到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆(右一)學習充當「一日柚農」，也藉此行銷縣內優質文旦及青年返鄉創業成果。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣長徐耀昌(右)上午到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆學習充當「一日柚農」。記者胡蓬生／攝影 西湖鄉農會今天上、下午各辦1場「西湖採柚悠遊趣」活動，帶領西湖國中全體學生透過採摘文旦柚認識家鄉這項優質農產。圖／西湖鄉農會提供 苗栗縣長徐耀昌(右二)上午到西湖鄉水通伯柚子農莊，跟著百大青農吳昌隆學習充當「一日柚農」。記者胡蓬生／攝影