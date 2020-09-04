竹北東興國小通學步道將修建改善 預計明年1月就能完工
位於竹北市高鐵特區的東興國小通學步道老舊、狹窄、損壞，且電箱設施佔用通道，影響通行安全和市容觀瞻，新竹縣府向營建署爭取500萬元補助，並自籌125萬元，終於完成「竹北市東興國小通學步道改善工程」的設計、發包，預計明年1月31日前就能竣工。
縣府工務處長林鶴斯表示，東興國小人行道寬度僅有1.5公尺，是一般人行道寬度的最小建議值，未來將視既有環境條件，盡量朝2公尺寬的方向進行拓寬，讓完工後的通學步道落實人本、無障礙的精神。
東興國小通學步道計畫範圍為嘉豐11路2段，即文興路2段至興隆路5段之間，人行道路段總計長度約600公尺、寬1.5公尺，面積約1590平方公尺，預計將人行道老舊、損壞的面磚及路緣石進行汰換，調整人行道介面高差，改善東興國小步道與人行道間高低差，使人行通道範圍全面整平。
此外改善計畫也同步整合電箱、綠帶及樹穴等設施，還給人行道完整空間，同時依現況設置需求，設置綠帶及設施帶，並落實人行道無障礙設計。
縣長楊文科表示，新竹縣在2019年內政部營建署辦理的「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」中，提報高鐵特定區核心地段的水圳森林公園周邊人行道，獲得現地「區塊考評」第1名，並連續4年獲得「市區道路養護管理暨人行環境無障礙計畫考評」縣市型考評甲等的肯定。
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