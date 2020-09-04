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林智堅主持青年事務委員會傾聽青年聲音 共推公共政策
新竹市政府召開首次青年事務委員會，由市長林智堅主持並頒發聘書給在地青年、大學生代表等委員，共同討論成立青年發展網路平台、青創成功案例分享等提案，林智堅說，期待透過委員會充分表達青年的聲音，一同成為改造城市的熱血起點。
市府勞工處指出，青年事務委員會分為公共參與、培育能力、創新創業、文創美化及成家育兒5個工作小組，除了10名相關局處首長，也經各界推薦甄選出9人，包括竹市5所大學學生代表及投入運動領域、青年創業、在地創生及文化傳承的青年代表，任期2年且無給職。
為充分借重青年委員的經驗與專才，持續召開委員會議，讓青年與政府透過此溝通平台對話，提升青年對施政的認同，讓政策更具執行效益，共創城市雙贏。
林智堅說，新竹市平均年齡只有39歲，是全國最年輕的城市，市府團隊成員也非常年輕，近年積極推動政策促進青年發展，例如與清大及工研院合作成立創新產業加速中心、提供中小企業創業便利貸助青年創業圓夢，希望藉由每兩個月的工作會議、半年1次的大會，充分表達青年的聲音，作為施政參考。
與會青年委員提出市府應成立青年發展網路平台、集結創業成功青年分享經驗及盼市府平抑房價，提高房屋稅等建議，勞工處指出，將於市府數位市民整合服務平台建置政策參與平台專區，鼓勵民眾提案，由各工作小組研議執行或因應對策，具體回應，建構與青年有效溝通機制，為協助青年創業圓夢，將辦理8場以上創業講座，透過網路媒體分享相關資源。
市府指出，2016年已透過調高78.57%的房屋標準單價來提高房屋稅，為減輕青年居住難題，將持續推動及宣導住宅貸款利息補貼、租金補助、包租代管及青創宅等青年安居措施，稅務局將依整體環境研議調整房屋稅。
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