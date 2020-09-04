桃園站前公民會館變身「最潮柑仔店」 滿額玩扭蛋抽獎

桃園站前的公民會館今年上半年因疫情封館，下半年開館後，市府新聞處力拚活化，今天起舉行為期14天的「桃仔園雜貨鋪」快閃店活動，集結販售桃園在地24個店共44樣品牌選物，有豆干、蜂蜜、芋頭餅等美食，還有杯墊、植物染、手工皂等小物，來店消費滿額可抽獎，假日提供擂茶、紅龜粿等趣味體驗，打造桃園「最潮柑仔店」。

副秘書長邱俊銘參與「桃仔園雜貨鋪」快閃店開幕，搶先體驗假日才有的絹印活動，還玩起木製彈珠台，拿到豆干、肉鬆等好禮，接著上2樓大逛雜貨鋪，裡頭分生活選物、大城滋味、老物新生3大主題商品，由於憑三倍券消費滿千元能玩扭蛋，又抽中一大包豆干，最後滿載而歸，他肯定新聞處創意，讓人想起柑仔店好玩又好吃的回憶。

市府新聞處指出，3大主題區共44樣選物全精選自桃園在地品牌，「大城滋味」販售在地經典老店商品，有肉乾、地瓜餅、豆干、花生糖等經典美食；飄香近百年的陳正和食品店受邀販售手工火腿、肉鬆，第四代負責人陳議將傳承家族手藝，每天精選北部現宰豬肉，3小時內烘煮各項豬肉製品，只能店面選購或宅配，樂見進駐柑仔店。

「老物新生」則呈現傳統工藝新樣貌，邀請澗仔力製造所、陽明一街實驗工坊、Nature fun植物染等販售傳統工藝創新或兒時玩意等，其他還有新屋區農會、日日田職物所、高原社區發展協會、大溪文化協會、桃園區博愛生活文創協會精選的生活選物，有小農蜂蜜、米乖乖、手作杯墊、木作面紙盒等，讓人看見桃園獨有人文特色。

新聞處指出，「桃仔園雜貨舖」快閃店今天起營運至17日，以物產為主題展現桃園的多元、現代與傳統並進的特色，展覽期間到現場打卡可兌換展場限定的限量徽章，周末則有擂茶、紅龜粿、絹印等互動體驗，歡迎民眾相約到公民會館體驗滿滿桃園味。

公民會館今年由市府新聞處接手管理，由於位於市區精華地段，但開館以來租借情形低落，包括市議員黃家齊、簡智翔等人都在議會關切公民會館活化方向，簡更說，6月重新開館後，每個月僅對外租借一到兩次，使用率不高，轉型勢必加速。