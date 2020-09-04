竹縣國中小新生收禮物 縣府贈每人1本圖書培養閱讀興趣

新竹縣政府配合教育部閱讀推展計畫，新的學期開學就宣布提供縣內所有國中小學的一年級新生「開學禮」，每人都可獲得1本由教育部適齡書單中隨機贈送的圖書，預計有10965名新生受惠；縣府教育處則表示，閱讀是學習基礎，更鼓勵孩子們交換圖書、分享知識。

縣長楊文科表示，為推廣國中小新生閱讀，使閱讀札根能全面普及，讓每個孩子都有機會閱讀好書，縣府將提供小一和國一新生均可獲得1本優質適齡的圖書，使新生在入學時，即可體會並享受閱讀樂趣。

縣府教育處則說，108新課綱素養精神也包含閱讀力，閱讀力是所有學習的重要基礎，這次所贈圖書是經過教育部所認定適合國中小適齡閱讀的好書，書類項目共有100多本，內容範圍涵蓋健康、親子教育、社會等，希望家長也能陪伴孩子閱讀。

此外，縣府在暑期期間也完成竹北市東海國小的圖書館改造，打造出「東海閱讀城堡」，更新添購圖書，讓東海國小圖書館藏書量達到近20000本，而因東海國小屬於客語生活學校，校方也持續培養學童客家民俗文化、語言詩詞的能力。