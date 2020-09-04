桃園1萬7624戶申請租金補貼爆量 市府爭取全額滿足

109年度住宅補貼第1次受理8月底截止，桃園市今年獲中央核定1萬4167戶租金補貼，最高可領4千元，由於申請資格放寬，市府住宅發展處連同臨櫃、線上與郵寄收件達1萬7624戶，住發處雖預估依經驗有1成不合格，但仍會超出計畫戶數，日前已經發文給營建署爭取全額補助，也擬定備案，若有合格戶無法獲補助，將以市府經費因應。

今年租金補貼申請門檻大幅降低，包含只要在桃園市租賃房屋者皆可申請，不受設籍桃園市限制，另放寬家庭成員每人每月平均所得低於3萬8203元（去年為2萬1867元），申請人家庭成員均無自有住宅、每人平均動產低於22萬5000元（去年為11萬2500元）、非住宅之不動產價值低於540萬元（與去年相同）等可向市府提出申請。

從4日受理申請以來，市府住宅發展處連日湧入申辦人潮，13區的區公所也開放收件，民眾也可透過內政部住宅補貼線上申請作業網站申請，桃園市住宅發展處統計最後受理1萬7624戶，目前將展開審查作業，逐一確認是否符合申請資格，並依資格排序。

住宅發展處長莊敬權說，依照往年審查經驗，約9成申請案件符合資格，不過，今年發現因申請資格放寬不少，部分申請人家庭明明收入很高，已經超過3萬8203元門檻，存著僥倖心態也來送件，經審查確認都會剔除，預估今年不符資格比例恐比往年要高出一些。

由於營建署核定桃園市租金補貼共1萬7000戶，第1波1萬4167戶，另保留2833戶至明年1月第2波辦理。莊敬權說，預估第1波受理1萬7千多戶剔除不合格戶後，應該仍會破1萬4000戶，市府已經發文給營建署，希望能爭取全額滿足，讓符合資格的申請戶都能領到最高4千元的租金補貼。

莊說，由於今年第1波申請租金補貼案件數量龐大，還要送營建署複查，也希望中央能加緊腳步辦理，比照往年進度在12月公布核定結果，至於第2波租金補貼預計受理時間為明年1月18日到2月5日，若趕不及第1波申請的民眾可要把握明年初的最後機會。