前十大槍擊要犯段樹文首質詢警局長 盼補滿第二副所長

桃園市議員段樹文過去曾被警政署列「十大槍擊要犯」，日前因遞補上任並擔任警政、衛生審查會召集人，段因過去身分尷尬，第一時間向無黨聯盟總召李家興表達辭意；段樹文今首度質詢警察局，他認為桃園首度試辦第二副所長，目的是減輕基層負擔，要警方在年底前將缺額盡快派任。

段樹文指出，目前全市派出所達30人以上編列第二副所長，應該要盡快派任，讓基層所長工作壓力減輕；桃園市警察局長陳國進表示，桃園市全國唯一考試院同意試辦第二副所長縣市，現全市有32間派出所符合條件，現有25所已派任，尚有7所還沒補齊。

陳國進解釋，因為派出所仍有缺額，如果後續巡官充裕的話就會把剩下7個派出所陸續補齊；段樹文則說，今年只剩下幾個月，希望在年底前就要將第二副所長缺額都補齊，讓基層工作壓力有所減輕。

段樹文並質疑，機車改裝噪音很嚴重，影響市民生活安寧，市警局能有什麼加強取締措施？陳國進表示，噪音車問題是「全國各縣市的痛！」民眾的確非常不開心，晚上改裝車經過轟轟轟噪音讓人睡不著，警方和環保局、監理所合作取締。

陳國進說，去年聯合取締成效全國第一，經取締要求複檢去年有1萬8000多件，今年預估會有2萬4000多件，往後也會全力來做，另從110受理報案來看確實有下降，但還是要加強取締。段樹文也提到，八德分局近期也查獲10多把槍枝，局長應找時間到分局慰問表揚。