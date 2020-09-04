快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前十大槍擊要犯段樹文首質詢警局長 盼補滿第二副所長

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市議員段樹文（左）遞補後今首度質詢桃園市警察局長陳國進（右），段要警方年底前補滿第二副所長缺額，減輕基層壓力。記者曾健祐／攝影
桃園市議員段樹文（左）遞補後今首度質詢桃園市警察局長陳國進（右），段要警方年底前補滿第二副所長缺額，減輕基層壓力。記者曾健祐／攝影

桃園市議員段樹文過去曾被警政署列「十大槍擊要犯」，日前因遞補上任並擔任警政、衛生審查會召集人，段因過去身分尷尬，第一時間向無黨聯盟總召李家興表達辭意；段樹文今首度質詢警察局，他認為桃園首度試辦第二副所長，目的是減輕基層負擔，要警方在年底前將缺額盡快派任。

段樹文指出，目前全市派出所達30人以上編列第二副所長，應該要盡快派任，讓基層所長工作壓力減輕；桃園市警察局長陳國進表示，桃園市全國唯一考試院同意試辦第二副所長縣市，現全市有32間派出所符合條件，現有25所已派任，尚有7所還沒補齊。

陳國進解釋，因為派出所仍有缺額，如果後續巡官充裕的話就會把剩下7個派出所陸續補齊；段樹文則說，今年只剩下幾個月，希望在年底前就要將第二副所長缺額都補齊，讓基層工作壓力有所減輕。

段樹文並質疑，機車改裝噪音很嚴重，影響市民生活安寧，市警局能有什麼加強取締措施？陳國進表示，噪音車問題是「全國各縣市的痛！」民眾的確非常不開心，晚上改裝車經過轟轟轟噪音讓人睡不著，警方和環保局、監理所合作取締。

陳國進說，去年聯合取締成效全國第一，經取締要求複檢去年有1萬8000多件，今年預估會有2萬4000多件，往後也會全力來做，另從110受理報案來看確實有下降，但還是要加強取締。段樹文也提到，八德分局近期也查獲10多把槍枝，局長應找時間到分局慰問表揚。

段樹文 噪音 警察

延伸閱讀

桃市振興藝文「百元看電影」 今起推7場特映「粽邪2」

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

鄰居常敲牆壁抗議他家很吵 他驚訝：敲的時間點屋內都沒人

桃園41歲義消遭蜂螫變植物人 老母肩扛照顧父子重擔

相關新聞

桃園1萬7624戶申請租金補貼爆量 市府爭取全額滿足

109年度住宅補貼第1次受理8月底截止，桃園市今年獲中央核定1萬4167戶租金補貼，最高可領4千元，由於申請資格放寬，市...

前十大槍擊要犯段樹文首質詢警局長 盼補滿第二副所長

桃園市議員段樹文過去曾被警政署列「十大槍擊要犯」，日前因遞補上任並擔任警政、衛生審查會召集人，段因過去身分尷尬，第一時間...

桃市振興藝文「百元看電影」 今起推7場特映「粽邪2」

驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝，市...

老街溪環北橋段整治 明年4月完成

桃園市政府推動老街溪流域整體整治計畫，目前老街溪上游平鎮鐵騎段已完成，後續的兩鐵通勤段已動工，預計明年4月前治理完成老街...

往小錦屏溫泉 碎石路改鋪柏油

新竹縣政府向原住民族委員會爭取2983萬元改善尖石鄉小錦屏溫泉聯絡道路等3條部落特色道路，縣長楊文科說，這些道路串連觀光...

新竹生活節城市之森 明登場　

新竹生活節規畫城市之森與國際日兩大主軸，城市之森明、後兩天在新竹公園登場，邀以莉‧高露、王宏恩等10組藝人、音樂團體表演...

巷內美食／曼谷市場泰式料理 清爽不油膩

新竹市東門市場內的曼谷市場泰式料理主打不嗆辣的泰式口味，酸蝦湯、打拋豬、椒麻雞等深受顧客喜愛，老闆查理曾在西餐界服務，將...

公館千人彩繪陶瓷 開放報名

苗栗縣公館鄉藝術文化節以公館客庄陶藝饗宴為主軸，12、13日將在苗栗特色館推出千人彩繪陶瓷、陶藝創作擂台等系列活動，千人...

薪水上看41K 桃市10月招考350名清潔隊員

桃園市有2700名清潔隊員，因垃圾清運業務量增加，且每年平均40人退休，市府環保局10月將招考350名清潔隊員，必須設籍...

桃園年產45萬噸垃圾 焚化廠不夠燒

桃園市人口增至225萬人，每年的垃圾量達45萬公噸，但全市僅BOO欣榮焚化廠處理38萬公噸，其餘送往4處掩埋場暫存打包，...

華德動能研發電巴覓地 鄭文燦：合作推智慧電車產業

桃園市長鄭文燦今天下午到大園區華德動能科技公司參訪，由該公司董事長蔡裕慶導覽介紹下，鄭文燦肯定華德投入電動巴士從底盤、車...

救護8千趟救人無數 桃園王翊龍獲全國10大傑出救護員

桃園市消防局大竹分隊小隊王翊龍20年參與救護救人8000多趟次，前天榮獲台灣急診醫學會頒發全國10大傑出救護員表揚，消息...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。