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桃市振興藝文「百元看電影」 今起推7場特映「粽邪2」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府文化局為振興藝文，今天起1連3天在桃園7家首輪戲院各推1場「馗降：粽邪2」的百元特映場。圖／桃園市文化局提供
桃園市政府文化局為振興藝文，今天起1連3天在桃園7家首輪戲院各推1場「馗降：粽邪2」的百元特映場。圖／桃園市文化局提供

驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝，市府文化局為振興藝文，今天起1連3天在桃園7家首輪戲院各推1場百元特映場，只要花100元就能入場看片，還有點心可享用，第1場特映場在今天下午2點於中壢威尼斯影城登場，歡迎民眾入場支持國片。

市府文化局指出，桃園市鼓勵影視製作拍攝、扶植優秀影視作品，長期辦理補助影視製作計畫及影視協拍等政策，歡迎影視作品到桃園市取景拍攝，傳遞豐富人文地景之餘，也能行銷城市意象及推展城市觀光，甫上映國片「魁降：粽邪2」的就是其一。

「魁降：粽邪2」內容延續2018年第1集的「送肉粽」民俗儀式題材，第二集加入更多台灣民間傳說及民俗儀式並擴大演員陣容，邀請「金馬影帝」李康生飾演鍾馗肉身的「火哥」一角，與飾演法師的原班底演員陳博正同台飆戲，企圖開拓驚悚國片格局。

市府文化局指出，「魁降：粽邪2」劇中幾場重要劇情選在桃園市內取景拍攝，市府於拍攝期間大力協助劇組勘景、協調場景借用，同時於今年核定補助該片173萬元補助金支援影視作品拍攝。「魁降：粽邪2」已在今年中元節於全台上映。

「魁降：粽邪2」百元特映場7場次如下：4日下午2點中壢威尼斯影城；5日下午2點20分桃園統領威秀、下午3點20分美麗新台茂影城；6日下午1點半八德國賓影城、下午2點桃園新光影城、下午3點星橋國際影城、下午4點半in89統領影城，後3場特映場預計邀請影人出席。詳細內容可上桃園市文化局官網查詢或洽各影城現場公告訊息。

驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝。圖／桃園市文化局提供
驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝。圖／桃園市文化局提供
驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝。圖／桃園市文化局提供
驚悚國片「馗降：粽邪2」日前上映，該片是獲得桃園市文化局109年補助影視製作計畫的電影長片，片中重要場景選在桃園拍攝。圖／桃園市文化局提供

文化局 威尼斯

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