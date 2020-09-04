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龍寶建設張麗莉接任中華民國不動產協進會理事長

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中華民國不動產協進會昨天理事長交接，由龍寶建設董事長張麗莉（左）接任。記者趙容萱翻攝
中華民國不動產協進會昨天理事長交接，由龍寶建設董事長張麗莉（左）接任。記者趙容萱翻攝

中華民國不動產協進會昨天理事長交接，由龍寶建設董事長張麗莉接任。張麗莉說，她除了傳承既有的優質文化，也期許更多不動產新血能夠藉由世界不動產聯盟的平台，推動國民外交，並把全球的新知帶回台灣，扮演產官學界的重要橋梁，並協助政府研議不動產政策，以推動更健康合宜的居住生活環境。

中華民國不動產協進會在1973年由大陸建設前董事長殷之浩創立，並且在兩年後加入世界不動產聯盟，並成為世界不動產聯盟台灣分會。世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，目前有48個分會，成員逾70國，會員來自不動產業各界，以及學術界，建築師，律師、公證人等從業人員。

近年來，隨著因全球經濟成長而帶動的城鎮化現象，世界不動產聯盟更關注到可負擔住宅議題，並在會員捐贈下發行「我們需要的可負擔城市」系列叢書，龍寶建設為捐助者之一。

龍寶建在張麗莉帶領下，成立30年來，秉持著「以努力提升建築生態的實踐者」的心態蓋房子，2017年，張麗莉競選上世界不動產聯盟的開發商暨投資者理事長會主席，為台灣發聲。

張麗莉說，她這些年也呼應總會倡議，曾多次在不同場合發表致力於推動可負擔住宅，希望藉由透過用心的設計，以及向中央 建言推動勞動市場的產業升級，以蓋出年輕人也可以負擔得起的好宅。

中華民國不動產協進會昨天理事長交接，由龍寶建設董事長張麗莉（右五）接任。記者趙容萱／翻攝
中華民國不動產協進會昨天理事長交接，由龍寶建設董事長張麗莉（右五）接任。記者趙容萱／翻攝

建築 中華民國 巴黎

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