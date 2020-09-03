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華德動能研發電巴覓地 鄭文燦：合作推智慧電車產業
桃園市長鄭文燦今天下午到大園區華德動能科技公司參訪，由該公司董事長蔡裕慶導覽介紹下，鄭文燦肯定華德投入電動巴士從底盤、車體結構、動力、電控系統及自主開發車身控制研發成果，他說，智慧電動車是桃園重點推動發展項目之一，藉由參訪增進市府對智慧電車產業瞭解，將來更密切合作。
鄭文燦率經發局長郭裕信等人前往華德動能科技工廠參訪，聽取簡報後，實地參觀華德工廠正在進行底盤、車體結構和電控等系統測試，很感興趣。鄭文燦說，全台5大車廠有3家在桃園，相關零組件廠6成在桃園，許多大型車輛產業積極在桃園找地發展電動車或自駕車系統，為桃園未來發展智慧車輛、綠能車輛領域挹注更多能量。
蔡裕慶表示，華德動能科技全力投入國產自動駕駛電動巴士研發，導入工研院自駕感知與決策次系統，也整合14家廠商打造台灣自動駕駛產業鏈，滿足國內自駕營運需求及搶攻國際市場，正在桃園找地，未來計畫將總部及行銷、研發、人才培訓、售後服務及智能駕駛中心設在桃園發展。
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