救護8千趟救人無數 桃園王祤龍獲全國10大傑出救護員
桃園市消防局大竹分隊小隊王翊龍20年參與救護救人8000多趟次，前天榮獲台灣急診醫學會頒發全國10大傑出救護員表揚，消息傳開，消防第3大隊今天下午表彰與有榮焉。王翊龍說，從事消防救護工作是意外的緣份，看到送醫患者健康出院就是最大回報，今後他希望培訓更多有興趣、熱忱學弟加入救護救人行列。
台灣急診醫學會今年在全國3萬多名消防人員，評選出全國10大傑出救護員，日前該會會員大會暨學術研討會上，由理事長黃集仁頒獎表揚獲獎10人，王翊龍為桃園市消防局唯一獲獎者。
王翊龍警專18期畢業，從事消防救護工作中，取得中級、高級救護技術員執照，20年來出勤救護8000多趟次，4人OHCA（無心跳呼吸）因他及時CPR救護送醫獲救。
王翊龍說，當年是他高中同學要考警專消防科系，他原先準備陪考，在家人、同學鼓勵下，才與同學一起應考，未料意外上榜。回想他小時候與鄰居一起玩火，不慎燒掉牛棚，長大卻當上消防員，也因他阿嬤也是意外心肌梗塞無人會急救而往生，讓他決心投入救護救人。
6年前，大園區竹圍1名中年男子罹患魯格達氏症侯群病突然心律不整昏迷，該男子女兒不停CPR施救，王翊龍據報接手電擊和CPR施救送醫，該男子及時挽回一命，讓他印象深刻，獲獎是整個救護團隊大家的努力。
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