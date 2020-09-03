桃市福山瓶頸路口拓寬 立委議員：路拓寬前限制大車
桃園市觀音區居民長期爭取福山路拓寬未果，市政府工務局今天中午先舉行福山路1段、中正路4段瓶頸路口拓寬工程，由市長鄭文燦主持動工，立委黃世杰、市議員吳宗憲2人建議市府在福山路拓寬前，研議限制大客貨車進入福山路。鄭文燦說，基於交通安全考慮，可研究採較高標準管制。
觀音區福山路為草漯、崙坪地區連接中壢地區捷徑要道，地方長期爭取福山路拓寬，礙於經費無法完成。市府工務局決定斥資150萬元先拓寬福山路1段、中正路4段的瓶頸路口呈喇叭狀，改善堵車，由鄭文燦和民代、里長共同動工，11月底前完工。
黃世杰說，福山路幅小，市府應研議福山路拓寬前、限制小客貨輛進入。吳宗憲亦說，福山路為中壢、觀音捷徑，該路路幅最小8公尺，常有大遊覽車、大貨車或聯結車往返該路，交通安全堪慮，僅拓寬該路口呈喇叭狀無法改善交通，應在福山路拓寬前限制大客貨及聯結車進入，維護交通安全。
鄭文燦表示，崙坪地區完成忠富路拓寬改道後，交通變順暢，但是崙坪到草漯地區的福山路比較狹窄，其中3處瓶頸路段，如今率先在福山路1段、中正路4段路口拓寬，另2處瓶頸在土地協議取得後打通。由於福山路窄，未來如要限制大型車輛進入，請交通局研究看附近有無工廠大型車輛進出需求，基於交通安全考慮，可採較高標準管制。
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