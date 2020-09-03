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桃園年產45萬噸垃圾 民代憂焚化廠不夠燒恐釀垃圾危機

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園每年產出垃圾量達45萬公噸，但全市現僅BOO欣榮焚化廠處理38萬公噸，市議員林正峰（左）今天質詢環保局長呂理德（右），要求市府自建公有焚化廠。記者張裕珍／翻攝
桃園每年產出垃圾量達45萬公噸，但全市現僅BOO欣榮焚化廠處理38萬公噸，市議員林正峰（左）今天質詢環保局長呂理德（右），要求市府自建公有焚化廠。記者張裕珍／翻攝

桃園人口增至225萬人，每年產出垃圾量達45萬公噸，但全市現僅BOO欣榮焚化廠處理38萬公噸，其餘送往4處掩埋場暫存打包。多名議員今質詢關切BOT生質能中心能否如期完工，否則將現垃圾危機？林正峰、舒翠玲等人更憂心桃園垃圾全被民營焚化廠把持，應超前部署興建第3座焚化廠；周玉琴、劉勝全也要求注重掩埋場環境公安

環保局長呂理德說，欣榮垃圾焚化廠明年10月營運期滿，業者有繼續操作意願，雙方議約已拉近共識，最晚明年初標出，營運期10+5年。至於生質能中心興建如期，明年7月試運轉沒問題，10月正式運轉，1年可處理桃園12萬公噸垃圾。由於欣榮未來將整修改建，市府已要求2024年才能進行，期間生質能中心可擴大處理至22萬公噸。

市議員林正峰、褚春來、黃婉如、劉仁照、舒翠玲、蔡永芳等人憂心桃園垃圾量攀升，一旦焚化廠歲修關閉，恐釀垃圾危機。林建議再建第3座且自有的焚化廠，舒也認為欣榮、生質能中心皆為民營，「未來任人宰割更嚴重」，市府應規畫替代方案。

呂理德說，生質能中心運轉後將開始焚化家戶垃圾，並去化先前在掩埋場暫置打包的垃圾，由於暫置累計20萬公噸，須5到7年焚化完畢。另欣榮焚化廠雖為民營，但其焚化事業廢棄物須獲市府許可，雙方合作應不致有問題，第3座焚化廠視人口狀況而定。

市議員周玉琴、蘇家明、劉熒隆、劉勝全等人也認為垃圾掩埋場帶來汙水、惡臭，居民都盼望及早關閉，劉更提到桃園每年至少2起掩埋場火警，有公安之虞。環保局回應，目前有8座公有掩埋場營運中，其中觀音、八德、龍潭、楊梅4處開放生垃圾進場暫置或轉運，皆會加強噴藥消毒、適度覆土，避免散發惡臭也會有減災效果。

欣榮焚化廠與市府合約將於明年10月到期，圖為欣榮焚化廠垃圾車進場入口。圖／桃園市環保局提供
欣榮焚化廠與市府合約將於明年10月到期，圖為欣榮焚化廠垃圾車進場入口。圖／桃園市環保局提供

公安 垃圾危機

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