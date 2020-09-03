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【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

青埔水都計畫落實減量設計 達生態政策雙贏目標

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天偕同經濟部水利署長賴建信前往中壢，視察「青埔水都工程」。圖／水務局提供
桃園市長鄭文燦今天偕同經濟部水利署長賴建信前往中壢，視察「青埔水都工程」。圖／水務局提供

桃園市長鄭文燦今天偕同經濟部水利署長賴建信前往中壢，視察「青埔水都工程」。為讓城市與河川共生，市府工程團隊保留植栽及河岸景觀，以最小環境衝擊的方式減量設計，落實青埔地區低密度開發的精神，預計明年1月完工開放使用。

鄭文燦說，桃園作為台灣的入口城市，青埔地區具有豐富的生態樣貌，相信未來待青埔水都計畫於明年1月完成後，青埔公園及河岸綠帶可舉行市集或表演活動，相當方便，屆時也會邀請青埔人同樂。

賴建信表示，一個城市必須有美麗的河川，近年來，桃園市府積極從事都市的汙水處理，改善河川環境，而今天視察看見青埔水都計畫的施工單位，施工的同時兼顧圍籬旁行道樹的空間，並未因工程驟然砍樹，值得讚許。未來在前瞻計畫2.0中，政府也會秉持與美好水環境共存的精神及原則，期許陸續為市民朋友帶來更多的建設成果。

水務局長劉振宇表示，「老街溪青埔水都計畫」水與環境部分補助3000萬元，設計階段遇有市民朋友反映青埔地區有候鳥棲息於老街溪河畔，市府本於尊重生態的立場，與當地居民及生態團體溝通，除在施工前進行生態調查外，施工中每季也辦理生態調查並公開資訊，減少施工量體，自行車步道亦迴避現有的喬木，達成生態與市府政策的雙贏工程。

鄭文燦 老街

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