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宣示學校午餐「3章1Q」政策 徐耀昌中午與照南學童共餐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
照南國小今天的午餐包括五穀雜糧飯、香酥魚排、蕃茄炒蛋、有機白玉、冬瓜蛤蜊雞湯、鮮奶及芭樂。圖／苗栗縣政府提供
照南國小今天的午餐包括五穀雜糧飯、香酥魚排、蕃茄炒蛋、有機白玉、冬瓜蛤蜊雞湯、鮮奶及芭樂。圖／苗栗縣政府提供

政府宣布開放美豬進口引起民眾關切，教育部也宣示學校午餐一律使用國產優質豬肉，苗栗縣徐耀昌今天中午專程到全縣學生數最多的竹南鎮照南國小視察學校午餐製作情況，並與學童共進營養午餐；徐耀昌呼籲縣內所有學校及午餐供應業者，共同響應參與中央推動的學校午餐食材選用「3章1Q」在地食材政策，並指示相關單位組成聯合查核小組，即日起採定期及不定期方式加強稽查，強化學校午餐食品安全。

苗栗縣政府教育處指出，為讓孩子午餐吃得更安全健康，苗栗縣從2017年起配合中央，推動學校午餐食材選用國產可追溯生鮮食材政策，鼓勵學校及午餐供應業者優先供應台灣有機農產品、CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品(TAP)及台灣農產品生產追溯標示(QR Code)等具有「3章1Q」的國產可追溯生鮮食材，獲學校及家長認同，2020年中央再加碼每周提供一餐有機蔬菜補助經費4元。

徐耀昌中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，與學童共進午餐並關心師生用餐情形，徐耀昌重申縣內所有學校午餐要全面使用具有「3章1Ｑ」的國產豬肉，以確保學生安全。

邱廷岳指出，照南國小、信義國小及照南國中3校教職員生午餐共計3900份，每天由學校中央廚房供應，為讓孩子吃得更安全、健康，校方與通霄鎮城南有機農場合作，每周由農場直接配送有機蔬菜到學校，從源頭控管食材的安全性，提升午餐供應品質，並由學校營養師進駐廚房嚴格把關，確實掌控廚房環境衛生及製程安全，學校午餐供應相關資訊，歡迎家長上校園食材登錄平臺查詢或下載APP，可隨時掌握學校午餐供應情況；照南國小今天的午餐包括五穀雜糧飯、香酥魚排、蕃茄炒蛋、有機白玉、冬瓜蛤蜊雞湯、鮮奶及芭樂。

徐耀昌對校方在學生午餐及食品安全付出的努力表達肯定，他呼籲縣內所有學校及午餐供應業者共同響應中央推動的學校午餐食材選用在地食材的政策。他強調已指示縣府參議、秘書、教育處、衛生局及農業處等相關單位組成午餐聯合查核小組，即日起採定期及不定期方式到各校及午餐團膳廠商、食材供應商加強稽查，查核作業環境衛生並抽驗午餐生鮮食材及成品菜餚，盼強化縣內學校整體的午餐食安，期待藉由大家共同努力，讓學童都吃得安心、開心、健康，也讓家長對學校辦理的午餐更有信心。

苗栗縣長徐耀昌(左二)中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，幫學童打菜並與大家共進午餐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌(左二)中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，幫學童打菜並與大家共進午餐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，與學童共進午餐並關心師生用餐情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，與學童共進午餐並關心師生用餐情形。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌(中)中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，重申縣內所有學校午餐要全面使用具有「3章1Ｑ」食材及國產豬肉，以確保學生安全。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌(中)中午由教育處長邱廷岳陪同走訪照南國小，重申縣內所有學校午餐要全面使用具有「3章1Ｑ」食材及國產豬肉，以確保學生安全。圖／苗栗縣政府提供
供應商出具苗栗肉品市場開立的豬肉來源證明。圖／苗栗縣政府提供
供應商出具苗栗肉品市場開立的豬肉來源證明。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 衛生局 苗栗縣

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