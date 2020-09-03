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薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市現有2700名清潔隊員，桃園市環保局確定今年10月將再度大規模招考，將招考350名清潔隊員，圖為2018年招考時體能測驗畫面。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供
桃園市現有2700名清潔隊員，桃園市環保局確定今年10月將再度大規模招考，將招考350名清潔隊員，圖為2018年招考時體能測驗畫面。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供

桃園市現有2700名清潔隊員，由於垃圾清運業務量增加，加上每年平均40名清潔隊員退休，桃園市環保局確定今年10月將再度大規模招考，將招考350名清潔隊員，須設籍桃園市6個月以上，考試也有變革，10月底先考體能測驗，擇優約1400人進入11月中旬的筆試，11月底公告錄取名單，預計2年內進用完畢，薪資連同清潔獎金達41K。

今天環保局工作報告，包括市議員陳美梅、蘇家明、楊進福等人都要求儘速補實清潔隊員，市議員呂淑真則提及清潔隊員易有空班問題，晚班勤務傍晚5點收垃圾，但下午2點就須到隊上班，建議各中隊應加強教育訓練、整理市容，否則清潔隊員只是空等。

環保局長呂理德說，2018年曾舉行儲備清潔隊員考試，當時錄取302名考生，已在今年4月進用完畢，另儲備清潔隊員落日，今年已陸續轉正並有汰除機制，目前全環境清潔稽查大隊2700多人以正式清潔隊員為主，避免再有儲備與正式同工不同酬的困擾。

由於桃園1年約40多名清潔隊員退休，今年10月、11月將再度對外辦理招考，預計9月7日公告簡章題庫、9月14日起受理線上與現場報名，缺額350名分一般隊員組320名、原住民族組30人，主要應考資格限制須設籍桃園市6個月以上，且具國小以上學歷。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，今年較大變革是先考體能再考筆試，第一關體能測驗考徒手背負沙袋折返跑30公尺，另應考者若持有身障手冊、單親家庭、中低收或低收入戶、持有職業大貨車、乙級以上廢棄物清除等證照可加分，擇優進筆試。

羅文林說，原則進入第二試者人數為缺額的4倍，以2年前招考約6千人報名狀況來看，這次應也會有六、七千人報考，再經過體能測驗與加分計算後，將有1400人可進入第二試筆試，最後錄取者預計2年內進用，須通過3個月試用期才會成為正式隊員。

另清潔隊員分為早晚班，多數清潔隊員配合垃圾清運為晚班，上班時間為下午2點到晚上10點，已在檢討2點到5點的空班問題，將安排裝備檢查、車輛保修、教育訓練、市容整潔等工作，也有思考可在此時段先處理社區大樓垃圾清運，以平衡早晚班工作。

清潔隊員 原住民

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