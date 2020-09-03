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往小錦屏溫泉秘境更安全 碎石路將改鋪柏油路面

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
通往小錦屏野溪溫泉的道路目前僅以碎石鋪面，為改善行車安全將進行道路改善工程。圖／縣府提供
通往小錦屏野溪溫泉的道路目前僅以碎石鋪面，為改善行車安全將進行道路改善工程。圖／縣府提供

新竹縣尖石鄉的小錦屏溫泉聯絡道路改善工程、錦屏村吹上聯絡道路改善工程及新樂錦屏村那羅至煤源聯絡道路改善工程獲原民會核定，將以總經費2983萬元進行改善，其中小錦屏聯絡道因為碎石路面，將改以柏油鋪澆，未來遊客前往原鄉部落，就能以更安全的方式抵達野溪溫泉秘境、瀑布及黃金洞等景點。

尖石鄉公所表示，目前通往小錦屏溫泉秘境的道路狀況不適合遊客自行開車前往，多以民眾利用四輪傳動的車輛進行接駁，尤其該段聯絡道路不僅陡峭、狹窄，沿路更是碎石路面，以致難以會車、行車顛簸，過去以步行方式從小錦屏停車場進入更要花費1小時以上的時間。

原民會此次核定1075萬元用於改善通往小錦屏溫泉的道路；縣府表示，未來將建置排水溝及集水井，解決排水問題，增設鋼板護欄及下邊坡擋土牆加強防護，同時澆鋪柏油路面，讓往返遊客行車能更加安全，以免造成上山的車輛打滑發生事故。

縣府預期，未來改善工程完工後，遊客要前往小錦屏野溪溫泉溫泉朝聖就更安全便利，且透露該處不僅近年成熱門景點，屬於碳酸氫鈉泉，更有3處以上的瀑布及黃金洞的天然景觀，沿錦屏溪更能體會雪山山脈美景。

此外，錦屏村吹上聯絡道路改善工程及第2期新樂錦屏村那羅至煤源聯絡道路改善工程也獲1900萬元經費核定；縣長楊文科表示，這幾條道路都是連接120縣道、竹60鄉道及竹62鄉道，同時也是吹上部落及那羅部落的對外唯一通道，沿線更是途經多處民宿、餐廳及露營區，因此有必要提升道路狀況。

通往小錦屏野溪溫泉的道路目前僅以碎石鋪面，為改善行車安全將進行道路改善工程。圖／縣府提供
通往小錦屏野溪溫泉的道路目前僅以碎石鋪面，為改善行車安全將進行道路改善工程。圖／縣府提供

溫泉 尖石鄉 露營區

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